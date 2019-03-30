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«Я была не готова к этому заточению»: Дарья Мельникова о различных аспектах материнства

30 марта
2019 год

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30 марта 2019
Актриса Дарья Мельникова, в конце прошлого года ставшая мамой во второй раз, дала интервью журналу OK, в котором рассказала о материнстве, о разнице между первой и второй беременностями и о том, как творчески самореализоваться в декретном отпуске.

«Я была не готова к этому заточению»: Дарья Мельникова о различных аспектах материнства

О первом ребёнке

«Я так активно готовилась к первым родам и совсем не думала, что буду делать, когда ребенок появится на свет. А там-то и начинается всё самое интересное. Так что готовиться помимо родов еще стоит и к тому, что вы потом с новорожденным делать будете. Хотя бы поговорить с новоиспеченными мамами, узнать, что милые детишки — это только на фото».

О втором ребёнке

«Наверное, дело в том, что со вторым ребенком ты уже не думаешь, куда бы сбежать, — ты уже смирилась. И каждый раз, когда выдается свободная минутка, думаешь: вот именно эта минута мне и была нужна! То есть времени на отдых становится гораздо меньше, но от этого сам отдых более качественный. Ты уже не рефлексируешь, не особо расслабляешься, организована лучше: каждое движение выверено и каждая минута распределена. А еще со вторым стало легче потому, что я уже знаю, что с ним делать... Не боюсь ему что-нибудь поломать, как минимум».

О самореализации в декретном отпуске

«Вообще я добровольно ушла в декрет — и в театральный, и киношный. Дала себе еще год-полтора, чтобы проводить больше времени с детьми. Так мне спокойнее. Не вижу пока никакого смысла в том, чтобы от них сбегáть. Я сбегаю иногда на какие-то съемки для инстаграма, придумываю проекты для него же, рекламные ролики и веду блог в @movem_club, так что вполне творчески реализуюсь».

«Я была не готова к этому заточению»: Дарья Мельникова о различных аспектах материнства

Об идее создания блога о материнстве

«Идея родилась, уже когда я готовилась стать мамой второй раз, потому что в первом декрете мне было ни до чего. Он, как я уже говорила, был эмоционально сложным. Я не то чтобы ушла в послеродовую депрессию, но впервые в жизни столкнулась с массой новых ощущений и переживаний. Мало того, что я не знала, что мне делать с ребенком, я еще не знала, что мне делать с самой собой...Никогда до этого я не сидела дома — я привыкла пахать с утра до ночи на любимой работе. А тут вдруг оказалась заперта дома. Помню, с завистью смотрела в окно на людей, которые уезжают с парковки. Я была не готова к этому заточению просто потому, что неправильно распределила себя и свои силы. И этот блог я завела именно для того, чтобы делиться своим опытом и опытом других знакомых мне мам. Мне хотелось рассказать о каких-то своих ошибках и дать советы тем, кто только готовится к материнству либо боится заводить второго ребенка, из-за того что первый опыт дался непросто. Мой поcыл в том, что всё можно успеть, если делать грамотно. Сам клуб — производная от моего бренда одежды для беременных и кормящих мам MOVEM ME».

О людях, которые стоят за брендом Мельниковой

«Я не умею рисовать. Все мои идеи рождаются, что называется, из воздуха, дальше я красочно описываю их своим более талантливым в рисовании партнерам. Мы каждый раз собираем небольшой консилиум из моих друзей-коллег и всё обсуждаем. Есть человек, который отвечает за тренды, есть тот, кто отвечает за дизайн, и есть те, кто понимает в бизнесе, — это моя команда, без которой я бы так и осталась со своей идеей наедине. Я всячески пыталась научиться шить, даже ходила на какие-то курсы, но все мои уроки заканчивались тем, что я пыталась заболтать своего педагога по шитью. Я совершенно не умею сидеть на месте и чем-то кропотливо заниматься — шить, вышивать, плести. Поэтому я остаюсь на посту директора и идейного вдохновителя. И это прекрасно!»
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Дарья Мельникова завела блог о материнстве
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«Я была не готова к этому заточению»: Дарья Мельникова о различных аспектах материнства фотографии
«Я была не готова к этому заточению»: Дарья Мельникова о различных аспектах материнства фотографии
«Я была не готова к этому заточению»: Дарья Мельникова о различных аспектах материнства фотографии
«Я была не готова к этому заточению»: Дарья Мельникова о различных аспектах материнства фотографии
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