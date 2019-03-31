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Бывший муж Марии Порошиной решил оспорить отцовство её пятого ребёнка

31 марта
2019 год

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31 марта 2019
Бывший муж Марии Порошиной, актёр Илья Древнов, с которым актриса развелась летом 2018 года, решил в судебном порядке оспорить отцовство её пятого ребёнка. Прожив в браке с Древновым 17 лет, актриса родила ему трёх дочерей. Актриса не называет имени отца своего новорождённого сына, но «по умолчанию» предполагается, что это не Илья Древнов.

Бывший муж Марии Порошиной решил оспорить отцовство её пятого ребёнка

После того, как в прессе появились новости о том, что Порошина появилась на премьере фильма «Балканский рубеж» в сопровождении неизвестного мужчины, Древнова посетила мысль об установлении отцовства. Актёр подал в суд соответствующие документы, но его заявление не приняли из-за неточности в формулировках. Знакомые Марии предполагают, что таким образом Древнов пытается отомстить бывшей супруге.
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Бывший муж Марии Порошиной решил оспорить отцовство её пятого ребёнка фотографии
Бывший муж Марии Порошиной решил оспорить отцовство её пятого ребёнка фотографии
Бывший муж Марии Порошиной решил оспорить отцовство её пятого ребёнка фотографии
Бывший муж Марии Порошиной решил оспорить отцовство её пятого ребёнка фотографии
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