Бывший муж Марии Порошиной решил оспорить отцовство её пятого ребёнка

Бывший муж Марии Порошиной
, актёр Илья Древнов
, с которым актриса развелась летом 2018 года, решил в судебном порядке оспорить отцовство её пятого ребёнка. Прожив в браке с Древновым 17 лет, актриса родила ему трёх дочерей. Актриса не называет имени отца своего новорождённого сына, но «по умолчанию» предполагается, что это не Илья Древнов.
После того, как в прессе появились новости о том, что Порошина появилась на премьере
фильма «Балканский рубеж»
в сопровождении неизвестного мужчины, Древнова посетила мысль об установлении отцовства. Актёр подал в суд соответствующие документы, но его заявление не приняли из-за неточности в формулировках. Знакомые Марии предполагают, что таким образом Древнов пытается отомстить бывшей супруге.