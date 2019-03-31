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Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц перепела песню Монеточки

31 марта
2019 год

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31 марта 2019
Получившая известность благодаря роли в сериале «Физрук» Полина Гренц приняла участие в новом музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!», которое выходит на канале «Россия 1». В качестве жюри на шоу выступает сотня судей во главе с Сергеем Лазаревым. В составе этой сотни: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов и просто люди различных профессий, неравнодушные к музыке.

Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц перепела песню Монеточки

Перед выступлением Гренц рассказала, что похудела после сериала «Физрук» на 20 килограммов и всеми силами пытается отойти от амплуа «пухленькой девочки»: «У меня появилась новая мечта. Я хочу петь. Это моё первое выступление на сцене. Безумно волнительно».

Для выступления Полина выбрала песню певицы Монеточки «Каждый раз». И несмотря на то, что в конце выступления половина жюри стоя подпевала Полине, ей удалось заработать лишь 22 голоса из 100. Однако это не расстроило Полину, в своём Инстаграме она поделилась эмоциями после выступления: «Было страшно, но я рискнула и счастлива до сумасшествия».

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Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц перепела песню Монеточки фотографии
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц перепела песню Монеточки фотографии
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц перепела песню Монеточки фотографии
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц перепела песню Монеточки фотографии
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