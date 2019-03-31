Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц перепела песню Монеточки

Получившая известность благодаря роли в сериале «Физрук»Полина Гренц приняла участие в новом музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!», которое выходит на канале «Россия 1». В качестве жюри на шоу выступает сотня судей во главе с Сергеем Лазаревым. В составе этой сотни: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов и просто люди различных профессий, неравнодушные к музыке.
Перед выступлением Гренц рассказала, что похудела после сериала «Физрук» на 20 килограммов и всеми силами пытается отойти от амплуа «пухленькой девочки»: «У меня появилась новая мечта. Я хочу петь. Это моё первое выступление на сцене. Безумно волнительно».
Для выступления Полина выбрала песню певицы Монеточки «Каждый раз». И несмотря на то, что в конце выступления половина жюри стоя подпевала Полине, ей удалось заработать лишь 22 голоса из 100. Однако это не расстроило Полину, в своём Инстаграме она поделилась эмоциями после выступления: «Было страшно, но я рискнула и счастлива до сумасшествия».