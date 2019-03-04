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Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене и подал на нее в суд

4 марта
2019 год

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4 марта 2019
Спустя два года после развода актеры Джонни Депп и Эмбер Херд никак не перестанут выяснять отношения. Недавно стало известно, что Депп подал очередной иск в суд, в котором потребовал с бывшей жены 55 миллионов долларов за репутационный ущерб. Напомним, Эмбер подала на развод в 2016 году, обвинив мужа в домашнем насилии.

Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене и подал на нее в суд

«Госпожа Херд знала, что ее продуманный обман сработает. В результате ложных обвинений против господина Деппа она стала любимицей сторонников движения #MeToo, послом Американского союза защиты гражданских свобод...», - заявил адвокат Джонни Деппа.

Представители Эмбер очень быстро отреагировали и предположили, что так Джонни хочет «заставить бывшую жену замолчать».

«Эмбер Херд не будет молчать. Мы одержим победу в этом беспочвенном судебном процессе и положим конец длительному и гнусному преследованию Эмбер со стороны Деппа и его команды юристов», - сказали представители актрисы.

Сегодня Депп выдвинул Херд новые обвинения. Актер заявил, что Эмбер, будучи в браке, проводила время с Илоном Маском. По словам Джонни, Маск наносил его жене поздние визиты, пока тот был на съемках.

Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене и подал на нее в суд

Кстати, Джонни Депп и его представители утверждают, что Маск был в доме Деппа и Херд в тот вечер, когда актриса обнародовала фото со следами насилия.
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Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене и подал на нее в суд фотографии
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене и подал на нее в суд фотографии
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене и подал на нее в суд фотографии
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене и подал на нее в суд фотографии
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