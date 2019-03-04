Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене и подал на нее в суд

Спустя два года после развода актеры Джонни Депп
и Эмбер Херд
никак не перестанут выяснять отношения. Недавно стало известно, что Депп подал очередной иск в суд, в котором потребовал с бывшей жены 55 миллионов долларов за репутационный ущерб. Напомним, Эмбер подала на развод в 2016 году, обвинив мужа в домашнем насилии.
«Госпожа Херд знала, что ее продуманный обман сработает. В результате ложных обвинений против господина Деппа она стала любимицей сторонников движения #MeToo, послом Американского союза защиты гражданских свобод...»
, - заявил адвокат Джонни Деппа.
Представители Эмбер очень быстро отреагировали и предположили, что так Джонни хочет «заставить бывшую жену замолчать».
«Эмбер Херд не будет молчать. Мы одержим победу в этом беспочвенном судебном процессе и положим конец длительному и гнусному преследованию Эмбер со стороны Деппа и его команды юристов»
, - сказали представители актрисы.
Сегодня Депп выдвинул Херд новые обвинения. Актер заявил, что Эмбер, будучи в браке, проводила время с Илоном Маском. По словам Джонни, Маск наносил его жене поздние визиты, пока тот был на съемках.
Кстати, Джонни Депп и его представители утверждают, что Маск был в доме Деппа и Херд в тот вечер, когда актриса обнародовала фото со следами насилия.