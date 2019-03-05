«Лучше поругаться»: Андрей Бурковский о секретах стабильности в семейной жизни

На прошлой неделе актер Андрей Бурковский
дал интервью изданию «Hello», где рассказал много интересного о кино и театре, о дружбе и любви, о жене и детях.
В интервью Андрей рассказал, как адаптировался к московской жизни, когда приехал в столицу из родного Томска.
«Бытует мнение, что москвичи снобы. Есть в этом и правда, и неправда. Я знаю много замечательных людей из Москвы, но достаточно и противоположных примеров. Еще не стоит упускать тот факт, что самая активная Москва - это приезжие. Сейчас в МХТ мы репетируем «Бег», и выяснилось, что москвич среди актеров только Игорь Верник. Пореченков из Петербурга, Пегова из Выксы... Когда я только переехал из Томска, конечно, это чувствовалось. На какие-то вещи остро реагировал – «Ну почему так?». Но это быстро прошло»
, - поделился артист.
Бурковский не сразу решился поступать в театральный институт, поэтому сначала актер получил диплом юриста. Потом был КВН, а затем популярный скетчком «Даёшь молодёжь» и поступление в Школу-студию МХАТ.
«Я слышал разговор двух спортсменов: «Что там играть на сцене? Вышел, сказал два слова и ушел». На что можно ответить: «Я тоже пару раз подтянуться могу». Еще есть классное видео: Гэри Олдман ругается на спортсменов, которые рвутся в актеры, и потом кидает мяч в кольцо. Мяч летит мимо. Гэри говорит: «Знаете, почему? Потому что я не баскетболист». Актерское мастерство - большая профессия. Хотел заниматься любимым делом»
, - сказал Андрей.
О сериале «Звоните ДиКаприо!»
«Я в театре играю уже пять лет. Главные роли у топовых режиссеров: Машкова
, Писарева
, Богомолова
, Бутусова
, Рыжакова
. Любые спектакли - комедийные, драматические. И так много откликов, как после «Звоните ДиКаприо!», я не получал никогда. Саша Петров
мне позвонил после выхода первых серий со словами: «Андрей, я понял: по ходу, мы снялись в каком-то очень крутом сериале». И был прав. Люблю Жору Крыжовникова
, мы дружим, он большой режиссер. Отношение немного поменялось внутри среды. И это радует».
«Мне как-то режиссер сказал: «Андрюш, как ты думаешь, люди понимают, что это хорошо? Мне кажется, не понимают». Когда кино реально классное, они понимают. Я уверен. Крыжовников приложил колоссальные усилия, когда уже снял «Звоните ДиКаприо!», чтобы сериал вышел. И хорошо, что он показан в Интернете, потому что там меньше ограничений»
.
У Андрея есть жена Ольга, с которой актер случайно познакомился в поезде. Они вместе уже более 10 лет, воспитывают двоих детей – семилетнего Максима и пятилетнюю Алису. Примерный семьянин Бурковский поделился в интервью секретами семейного счастья.
«Все было. Острее, чем на меня, жена ни на кого не реагирует. Просто потому, что для нее я самый близкий. Но что бы ни происходило, семья - это главное, я точно знаю. Надо уметь разговаривать и смеяться над собой, поддерживать, уважать друг друга, любить детей. Конечно, были кризисы трех, семи и десяти лет. Но чем дольше мы вместе, тем реже реагируем: поругались, легли спать, а наутро тема вроде исчерпана. Семья для меня - абсолютная константа. Мысли «Не, ребят, хватит, расходимся» не существует. Я не захожу на эту территорию. Бывает, говорю молодым: «Никогда не собирай чемодан! Если поставишь его около входа и захочешь, чтобы тебя остановили, этого может не случиться. Если не хочешь на самом деле уходить, не собирай вещи. Лучше поругаться»
.