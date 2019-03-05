Нелюбовь: Почему Дженнифер Энистон, Дрю Бэрримор и Настасья Самбурская не общаются со своими родителями

7 марта в российский прокат выходит комедия «Родители лёгкого поведения»
, в которой Алек Болдуин
и Сальма Хайек
играют разорившуюся супружескую пару любителей выпить, всеми силами скрывающих от дочери своё бедственное положение.
Отправив дочь в колледж, супруги разворачивают активную полузаконную деятельность по добыче денег на оплату её обучения. Далеко не все родители отличаются подобной сердобольностью. Кино-Театр.ру
решил вспомнить звёзд кино, которые по разным причинам не общаются со своими родителями.
Настасья Самбурская
В недавнем интервью
Настасья Самбурская в очередной раз объяснила, почему не хочет общаться с отцом, матерью и братом. Если коротко: отец постоянно и беспричинно бил дочь, мать молча за этим наблюдала, а брат «вообще конченый», что бы это не значило.
«Они меня не любили, и я им сейчас плачу тем же самым. Меня били. Я злилась. А они ещё сильнее били. А я с каждым разом всё больше и больше выпендривалась... А моя мать всё это видела. И развелась она с ним только тогда, когда я уехала. Ты что, раньше не могла этого сделать?»
При этом актриса призналась, что честно отработала свой дочерний долг, купив матери дом в родном городе. И что готова оказать материальную поддержку, если «что-то случится».
Дженнифер Энистон
Дочь актрисы и модели Нэнси Доу
Дженнифер Энистон в детстве наслушалась от матери критических комментариев о своей внешности и комплиментов в духе «ты жирная мышь с глазами в кучку». Доу никак не могла смириться с тем, что внешность дочери не отвечает её субъективным понятиям о красоте и очаровании. Когда Дженнифер было 9 лет, её родители развелись, и будущая актриса осталась с матерью. В 1999 году Нэнси решила подзаработать на имени дочери и издала мемуары под названием «От Матери и Дочери к Друзьям: воспоминания», изобилующие подробностями из детства и подростковой жизни Энистон, какими-то интимными деталями и спекуляциями на тему личной жизни дочери. Актриса сочла это предательством и прекратила общение с матерью, в интервью называя её психически больной. Энистон навестила мать незадолго до её смерти в 2016 году.
Маколей Калкин
Маколей Калкин не общается с отцом уже «четверть века» - с 14-летнего возраста, когда между его родителями Патрицией и Китом развернулось затяжное судебное разбирательство по поводу опеки над детьми, главным трофеем в котором должна была стать опека над золотоносным Маколеем. После успеха фильмов «Один дома»
и «Один дома 2»
Кит Калкин начал эксплуатировать Маколея, заставляя его сниматься в однотипных ролях и требуя у студий миллионные гонорары за работу сына. Ненасытность Кита привела к развалу карьеры Маколея и семейному краху. Мать с отцом никак не могли договориться о правах на распоряжение деньгами сына, который к тому моменту заработал несколько десятков миллионов долларов. На фоне этих ссор уставший от съемок Маколей решил прервать свою карьеру. Судебное разбирательство между его родителями закончилось тем, что опеку над детьми получила Патриция, а Маколей добился единоличного распоряжения своими средствами, которые были доверены его личному бухгалтеру. С тех пор актёр неоднократно рассказывал об издевательствах отца, утверждая, что тот никогда не любил его (даже после того, как Маколей стал зарабатывать миллионы), беспощадно эксплуатировал и подавлял морально и физически.
Дрю Бэрримор
Ещё одна заложница раннего успеха, Дрю Бэрримор прошла огонь, воду и медные трубы в нежном возрасте, не достигнув и 15 лет. Дрю начала сниматься в кино с двух лет, к шести годам став самым известным ребенком в Голливуде благодаря главной роли в фильме Спилберга «Инопланетянин»
. Мать Дрю таскала дочь с собой на различные вечеринки (в том числе в легендарный клуб «Студия 54», где царило раскрепощение на грани разврата), не обращая внимания на то, что её ребенок пробует спиртное.
В 9 лет Дрю начала курить, с 11 злоупотреблять алкоголем, а в 13 лет Дрю добавила в свой рацион кокаин (марихуана уже долгожительствовала в этом в списке). Заголовки СМИ в это время пестрели новыми скандальными подробностями о подвигах малолетней звезды. Тогда же, в 13 лет Дрю попала в реабилитационный центр, а в 14 лет загремела туда снова - уже после попытки суицида. На этот раз мать решила обратить внимание на проблемы дочери и настояла на том, чтобы Дрю продержали в клинике 8 месяцев. После выхода из клиники Дрю окончательно рассорилась с матерью и в 1990 году в судебном порядке добилась освобождения из под родительской опеки. Этот период полной растерянности и алкогольно-наркотического угара Дрю годом позже описала в своей автобиографии «Маленькая потерянная девочка»
. Удивительное дело, но разрыв с матерью подействовал на Дрю благоприятно - она взяла себя в руки и покончила со старыми привычками.
Хизер Грэм
Хизер Грэм родилась в семье бывшего агента ФБР и писательницы детских книг. Ярые приверженцы католичества, родители воспитали Хизер и ее младшую сестру в строгих традициях своей веры. Однако, отучившись два года на филологическом факультете в Университете Калифорнии, Хизер взбунтовалась против родительской воли и бросила учёбу в пользу актёрской карьеры. Родители пытались контролировать Хизер, запрещая ей соглашаться на «сомнительные» роли. Разрыв произошёл, когда Хизер снялась в фильме «Ночи в стиле буги»
, сделавшем её звездой. По слухам, гулявшим в СМИ, родители актрисы сочли этот фильм порнографией. Точной информации о том, почему Грэм отдалилась от своей семьи, нет. Сама актриса заявила, что не любит говорить о своих родителях, потому что, по её ощущениям, её отношения с семьей неправильно интерпретируются в прессе.