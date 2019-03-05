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СМИ: 34-летняя Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж

5 марта
2019 год

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5 марта 2019
Скарлетт Йоханссон, которая год назад заявляла, что никогда больше не свяжет себя узами брака, собирается замуж. Об этом сообщили некоторые американские СМИ, ссылаясь на инсайдера, близко знакомого с актрисой и ее возлюбленным.

СМИ: 34-летняя Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж

По словам источника, Скарлетт и ее избранник, 36-летний сценарист шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Колин Жост, стали жить вместе и в скором времени планируют пожениться.

«Колин по-прежнему по уши влюблен в Скарлетт. Он думает, что она невероятная, добрая и прекрасная. Он без ума без нее, и очень любит выходить вместе с ней в свет. Скарлетт тоже любит Колина. Они уже обсуждали возможность брака, и они оба очень преданы друг другу. В глазах Колина всегда загорается огонек, когда он говорит о Скарлетт», - рассказал инсайдер.

Более того, Жост без труда поладил с дочерью Йоханссон - Роуз Дороти. Как сказал инсайдер, они провели много семейных вечеров вместе.

Напомним, Скарлетт Йоханссон начала встречаться с Колином Жостом в мае 2017 года. Однако выйти в свет с возлюбленным актриса решилась только в декабре того же года, когда ее бракоразводный процесс с бывшим мужем, журналистом Роменом Дориаком, был полностью завершен. Появились даже слухи, что Скарлетт скрывала Колина от журналистов, чтобы не спровоцировать слухи.
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СМИ: 34-летняя Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж фотографии
СМИ: 34-летняя Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж фотографии
СМИ: 34-летняя Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж фотографии
СМИ: 34-летняя Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж фотографии
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