СМИ: 34-летняя Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж

Скарлетт Йоханссон
, которая год назад заявляла, что никогда больше не свяжет себя узами брака, собирается замуж. Об этом сообщили некоторые американские СМИ, ссылаясь на инсайдера, близко знакомого с актрисой и ее возлюбленным.
По словам источника, Скарлетт и ее избранник, 36-летний сценарист шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Колин Жост
, стали жить вместе и в скором времени планируют пожениться.
«Колин по-прежнему по уши влюблен в Скарлетт. Он думает, что она невероятная, добрая и прекрасная. Он без ума без нее, и очень любит выходить вместе с ней в свет. Скарлетт тоже любит Колина. Они уже обсуждали возможность брака, и они оба очень преданы друг другу. В глазах Колина всегда загорается огонек, когда он говорит о Скарлетт»
, - рассказал инсайдер.
Более того, Жост без труда поладил с дочерью Йоханссон - Роуз Дороти
. Как сказал инсайдер, они провели много семейных вечеров вместе.
Напомним, Скарлетт Йоханссон начала встречаться с Колином Жостом в мае 2017 года. Однако выйти в свет с возлюбленным актриса решилась только в декабре того же года, когда ее бракоразводный процесс с бывшим мужем, журналистом Роменом Дориаком
, был полностью завершен. Появились даже слухи, что Скарлетт скрывала Колина от журналистов, чтобы не спровоцировать слухи.