Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

28 февраля в Культурном центре Виторгана состоялась читка спектакля Максима Виторгана
«В городе Лжедмитрове».
Постановка «В городе Лжедмитрове» – это фантасмагорическая история о жизни в закрытом наукограде Лжедмитрове, основанном по распоряжению Л.П. Берии и построенном на огромном ядерном коллайдере. Лжедмитров – город, из которого выбраться «невозможно физически и запрещено законодательно», там постоянно происходят всякие аномалии и странности. Единственный, кому удалось уехать оттуда – главный герой Антон. Но спустя 25 лет он снова возвращается в Лжедмитров.
Роли читали Алексей Кортнев
, Сергей Белоголовцев
, Кристина Бабушкина
, Наталья Вдовина
, Сергей Чекрыжов
, Павел Мордюков
, Никита Санаев
и Константин Шпаков
, а среди гостей были друзья и партнеры режиссера Резо Гигинеишвили
, Виктория Исакова
, Елена Ксенофонтова
, Дарья Повереннова
, Ирина Вилкова
, Инга Оболдина
, Клара Новикова
, Эммануил Виторган
и другие.
Премьера спектакля состоится 20 и 21 марта в ДК им. Зуева.