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Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

5 марта
2019 год

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5 марта 2019
28 февраля в Культурном центре Виторгана состоялась читка спектакля Максима Виторгана «В городе Лжедмитрове».

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Постановка «В городе Лжедмитрове» – это фантасмагорическая история о жизни в закрытом наукограде Лжедмитрове, основанном по распоряжению Л.П. Берии и построенном на огромном ядерном коллайдере. Лжедмитров – город, из которого выбраться «невозможно физически и запрещено законодательно», там постоянно происходят всякие аномалии и странности. Единственный, кому удалось уехать оттуда – главный герой Антон. Но спустя 25 лет он снова возвращается в Лжедмитров.

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Роли читали Алексей Кортнев, Сергей Белоголовцев, Кристина Бабушкина, Наталья Вдовина, Сергей Чекрыжов, Павел Мордюков, Никита Санаев и Константин Шпаков, а среди гостей были друзья и партнеры режиссера Резо Гигинеишвили, Виктория Исакова, Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова, Ирина Вилкова, Инга Оболдина, Клара Новикова, Эммануил Виторган и другие.

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров

Премьера спектакля состоится 20 и 21 марта в ДК им. Зуева.
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Кристина БабушкинаСергей БелоголовцевНаталия ВдовинаИрина ВилковаМаксим ВиторганЭммануил ВиторганРезо ГигинеишвилиВиктория ИсаковаАлексей КортневЕлена КсенофонтоваКлара НовиковаИнга ОболдинаДарья ПоверенноваНикита СанаевСергей ЧекрыжовКонстантин Шпаков

фотографии >>
Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров фотографии
Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров фотографии
Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров фотографии
Виктория Исакова, Эммануил Виторган и Клара Новикова приехали в Лжедмитров фотографии
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