Джонни Депп заявил, что бывшая супруга пыталась лишить его пальца

На днях стало известно
, что голливудский актер Джонни Депп
подал новый иск в суд против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд
, желая взыскать с нее 50 миллионов долларов за ущерб репутации и обвиняя ее в измене с Илоном Маском.
Документы, которые Депп предоставил суду, в частности гласят о том, что через год после свадьбы во время ссоры Херд бросила в артиста бутылку водки, осколки от которой повредили ему кисть. Из-за травмы Джонни пришлось обратится к хирургу.
Сама Эмбер в ответ на обвинения отметила, что ее бывший муж сам порезал палец, а потом окунул его в краску, чтобы написать на стене имя Билли Боба Торнтона
, с которым, по его мнению, у Херд был роман.
Судебные тяжбы Деппа и Херд с переменным успехом длятся уже более двух лет. Актеры состояли в браке с февраля 2015 года по январь 2017-го.