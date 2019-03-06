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Джонни Депп заявил, что бывшая супруга пыталась лишить его пальца

6 марта
2019 год

Лайфстайл >>
6 марта 2019
На днях стало известно, что голливудский актер Джонни Депп подал новый иск в суд против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд, желая взыскать с нее 50 миллионов долларов за ущерб репутации и обвиняя ее в измене с Илоном Маском.

Джонни Депп заявил, что бывшая супруга пыталась лишить его пальца

Документы, которые Депп предоставил суду, в частности гласят о том, что через год после свадьбы во время ссоры Херд бросила в артиста бутылку водки, осколки от которой повредили ему кисть. Из-за травмы Джонни пришлось обратится к хирургу.

Сама Эмбер в ответ на обвинения отметила, что ее бывший муж сам порезал палец, а потом окунул его в краску, чтобы написать на стене имя Билли Боба Торнтона, с которым, по его мнению, у Херд был роман.

Судебные тяжбы Деппа и Херд с переменным успехом длятся уже более двух лет. Актеры состояли в браке с февраля 2015 года по январь 2017-го.
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Джонни Депп заявил, что бывшая супруга пыталась лишить его пальца фотографии
Джонни Депп заявил, что бывшая супруга пыталась лишить его пальца фотографии
Джонни Депп заявил, что бывшая супруга пыталась лишить его пальца фотографии
Джонни Депп заявил, что бывшая супруга пыталась лишить его пальца фотографии
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