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«Он попытался ко мне жестко пристать»: Светлана Бондарчук о сексуальных домогательствах

6 марта
2019 год

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6 марта 2019
Телеведущая Ксения Собчак устроила девичник в эфире своего youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», пригласив на откровенный разговор известных женщин, среди которых оказались продюсер Яна Рудковская, главный редактор журнала «Hello!» и бывшая жена режиссера Фёдора Бондарчука Светлана Бондарчук и другие. В преддверии 8 марта дамы обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с сексом, феминизмом и местом женщины в современном мире. Речь зашла и харассменте в сфере шоу-бизнеса, в связи с чем Бондарчук решила поделиться своей печальной историей, не назвав имени «героя», сославшись на то, что он давно умер.

«Он попытался ко мне жестко пристать»: Светлана Бондарчук о сексуальных домогательствах

«Мой личный опыт. Без имён, потому что это моя глубокая юность и моя попытка попробоваться у одного известного режиссёра на роль, - рассказала Светлана. - Одна из причин, по которой я не стала актрисой, потому что он попытался ко мне жестко пристать. Я лично это пережила. Это не рассказы. Я зашла, он закрыл дверь, и я все поняла. Он тогда был для меня пожилым человеком, но я его ударила. Оттолкнула. Тогда я ни одному человеку не могла признаться в этом».

25 лет Светлана Бондарчук была замужем за Фёдором Бондарчуком, пока тот не оставил её ради Паулины Андреевой. Сейчас она встречается с фотографом и галеристом Сергеем Табуновым.
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«Он попытался ко мне жестко пристать»: Светлана Бондарчук о сексуальных домогательствах фотографии
«Он попытался ко мне жестко пристать»: Светлана Бондарчук о сексуальных домогательствах фотографии
«Он попытался ко мне жестко пристать»: Светлана Бондарчук о сексуальных домогательствах фотографии
«Он попытался ко мне жестко пристать»: Светлана Бондарчук о сексуальных домогательствах фотографии
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