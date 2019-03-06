«Он попытался ко мне жестко пристать»: Светлана Бондарчук о сексуальных домогательствах

Телеведущая Ксения Собчак
устроила девичник в эфире своего youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», пригласив на откровенный разговор известных женщин, среди которых оказались продюсер Яна Рудковская
, главный редактор журнала «Hello!» и бывшая жена режиссера Фёдора Бондарчука Светлана Бондарчук
и другие. В преддверии 8 марта дамы обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с сексом, феминизмом и местом женщины в современном мире. Речь зашла и харассменте в сфере шоу-бизнеса, в связи с чем Бондарчук решила поделиться своей печальной историей, не назвав имени «героя», сославшись на то, что он давно умер.
«Мой личный опыт. Без имён, потому что это моя глубокая юность и моя попытка попробоваться у одного известного режиссёра на роль
, - рассказала Светлана. - Одна из причин, по которой я не стала актрисой, потому что он попытался ко мне жестко пристать. Я лично это пережила. Это не рассказы. Я зашла, он закрыл дверь, и я все поняла. Он тогда был для меня пожилым человеком, но я его ударила. Оттолкнула. Тогда я ни одному человеку не могла признаться в этом
».
25 лет Светлана Бондарчук была замужем за Фёдором Бондарчуком, пока тот не оставил её ради Паулины Андреевой
. Сейчас она встречается с фотографом и галеристом Сергеем Табуновым.