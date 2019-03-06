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Бен Аффлек снова борется с алкоголизмом

6 марта
2019 год

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6 марта 2019
На днях голливудский актер Бен Аффлек пришел в эфир телеканала NBC, чтобы обсудить свой новый фильм «Тройная граница». Однако разговор вышел далеко за пределы кино и затронул давнюю проблему артиста - борьбу с алкоголизмом. Оказалось, что после лечения в наркологическом центре, куда определила его бывшая жена Дженнифер Гарнер, Аффлек не смог совладать с собой и снова начал пить.

Бен Аффлек снова борется с алкоголизмом

«Это часть моей жизни, то, с чем я и сейчас имею дело, - признался Бен. - Алкоголизм не должен быть тем, что определяет мою личность и смысл жизни, но это то, над чем мне нужно работать. У меня есть проблема, я действительно хочу ее решить и горжусь этим. Это проблема, которая касается вас, вашей жизни, вашей семьи, вы наверняка знаете таких людей: мы пытаемся преодолеть препятствия, поэтому не нужно от нас отказываться».

Однако несмотря на свою пагубную привычку, Аффлек пытается оставаться хорошим отцом для своих детей и очень благодарен бывшей жене за то, что она взяла на себя основные обязанности по их воспитанию.

«Мне повезло, что у них замечательная мама. Надеюсь, что и я хороший отец, — говорит актер. — Я, конечно, очень стараюсь. Это действительно моя главная забота, фокус моей жизни. То, что делает меня счастливым, и все остальные мои поступки следуют за этим».

После развода Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек сохранили хорошие отношения, несмотря на то, что оба какое-то время страдали от депрессии из-за разрыва.
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Бен Аффлек снова борется с алкоголизмом фотографии
Бен Аффлек снова борется с алкоголизмом фотографии
Бен Аффлек снова борется с алкоголизмом фотографии
Бен Аффлек снова борется с алкоголизмом фотографии
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