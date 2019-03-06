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«В моем "неюном" возрасте уже не до обычных свиданий»: Полина Максимова об отношениях с мужчинами

6 марта
2019 год

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6 марта 2019
В феврале 2019 года на большие экраны вышла романтическая комедия «Семь ужинов», в котором главную роль сыграла Полина Максимова. По этому случаю актриса дала интервью известному глянцевому изданию, в котором рассказала о том, каково было сниматься голышом, сложностях в профессии, друзьях и личной жизни.

«В моем неюном возрасте уже не до обычных свиданий»: Полина Максимова об отношениях с мужчинами

О съемках обнаженной (в одной из сцен картины герои Максимовой и Романа Курцына проводят вечер без одежды)

«Описать эти сцены можно так: крайнее чувство неловкости и страшный дискомфорт. 50 людей за кадром, гримеры сбрызгивают тебя водой, чтобы создать видимость пота, осве­тители подогревают со всех сторон, держишь в голове реплики, от зажима начинаешь глупо шутить, пытаешься прикрыться…».

О занятиях спортом

«У меня столько энергии уходит на работу, что занимаюсь не так часто. Но много хожу и гуляю, в зале же оказываюсь, если нужно переключиться, расслабиться. Когда-то у меня был молодой человек - спортс­мен, который приучил меня носить яркую спортивную форму. Приходишь такая красивая, как на праздник, видишь, что все вокруг вкалывают, и сама атмосфера тебя уже мотивирует. Для меня подобная тренировка как избавление от депрессии. Главное - выйти и найти своего тренера. Сама я дома даже в планку не встану».

О переживаниях на работе

«Профессия же субъективная - это не математика, где есть конкретная неопровержимая формула. У каждого в творческой среде свое видение. Бывало, режиссер утверждал меня на роль, а после на площадке словно видел в первый раз и говорил: "Сделай уже что-нибудь". Бывало, что через губу общались не только режиссеры, но и гримеры. Многие с тобой не считаются просто потому, что ты начинающая актриса, по статусу ни на что не имеешь права: ни на свой костюм, ни на актерский вагончик. И в итоге сидишь в общем холодном автобусе, мерзнешь и не знаешь, куда тебе приткнуться».

«В моем неюном возрасте уже не до обычных свиданий»: Полина Максимова об отношениях с мужчинами

О друзьях

«Меня окружает много интересных, творческих людей. И каждый день происходят новые знакомства. Конечно, мне есть с кем в кино сходить или в кафе. Поболтать о чем-то… Но я не могу всех назвать своими друзьями. Это будет лукавством. По-настояще­му близких людей могу сосчитать по пальцам. Мне вообще с годами все сложнее доверять людям. Не всегда понимаю: со мной хотят общаться потому, что я популярная актриса Полина Максимова, или потому, что я интересна как человек?»

О личной жизни

«Мне сейчас комфортно с собой, классно: я плодотворна в работе, горю любимым делом. Да и в моем, что называется, "неюном" возрасте уже не до обычных свиданий и гуляний под луной - надо встречаться с перспективой на что-то серьезное. Но таких отношений я пока не хочу и не открыта к общению - всегда же чувствуется энергетика женщины, которая внутренне ищет мужчину. У меня такого желания нет. Быть может, это знак и мне стоит задуматься о том, что будет, когда исполнится 40…»
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«В моем "неюном" возрасте уже не до обычных свиданий»: Полина Максимова об отношениях с мужчинами фотографии
«В моем "неюном" возрасте уже не до обычных свиданий»: Полина Максимова об отношениях с мужчинами фотографии
«В моем "неюном" возрасте уже не до обычных свиданий»: Полина Максимова об отношениях с мужчинами фотографии
«В моем "неюном" возрасте уже не до обычных свиданий»: Полина Максимова об отношениях с мужчинами фотографии
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