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«Он был патологически влюблен»: Лариса Голубкина о чувствах Андрея Миронова к Наталье Фатеевой

7 марта
2019 год

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7 марта 2019
Актриса Лариса Голубкина рассказала о романах своего мужа Андрея Миронова в программе «Далекие близкие». По её словам, у актера были особые чувства к Наталье Фатеевой.

«Он был патологически влюблен»: Лариса Голубкина о чувствах Андрея Миронова к Наталье Фатеевой

Голубкина стала последней женой Миронова. Вместе они прожили 10 лет, артист даже усыновил ее дочь Марию, заменив ей отца. В эфире программы «Далекие близкие» актриса призналась, что Андрей Миронов всегда имел успех у женщин, но история с Натальей Фатеевой, которая снималась с ним в картине «Три плюс два», была особенная.

«Он был патологически влюблен в нее в возрасте 21 года. Мы с Наташей были приятельницами, она говорила, что Андрей охвачен страстью, даже стоял под окнами её дома. Но в 1963 году на фестивале в Бейруте она предложила познакомить меня с Мироновым», - поделилась актриса.

«Он был патологически влюблен»: Лариса Голубкина о чувствах Андрея Миронова к Наталье Фатеевой
фото: Наталья Фатеева и Андрей Миронов в фильме «Три плюс два»

Миронов упорно пытался завоевать возлюбленную. По словам Голубкиной, он очень трепетно ухаживал за Фатеевой. В итоге Наталья не устояла, актеры закрутили роман, но до свадьбы дело не дошло.

За Ларисой Голубкиной актер ухаживал не менее красиво. Два раза Миронов делал ей предложение и лишь на третий добился согласия. В первый раз Андрей позвал артистку замуж сразу после её выпускного экзамена в ГИТИСе.

«Из окна я увидела, как он вышел из такси с корзиной цветов», - поделилась воспоминаниями Лариса.

Даже спустя 32 года вдове тяжело вспоминать последние мгновения, проведённые с мужем. В тот самый день, 14 августа 1987 года они всей семьей были в Риге. 46-летний Андрей Миронов два часа играл в теннис, а затем поехал играть спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Прямо на сцене артисту стало плохо, и его увезли в больницу с кровоизлиянием в мозг.

«Он был патологически влюблен»: Лариса Голубкина о чувствах Андрея Миронова к Наталье Фатеевой

Голубкина рассказала, что у Миронова была врожденная аневризма, с которой нельзя перенапрягаться. Работа артиста ему была противопоказана.

«Если б ему сказали, что нельзя быть актером, он бы умер в тот же миг. Неоконченный монолог Андрей в беспамятстве договорил в скорой помощи, доиграл. В такой короткий отрезок жизни он сумел всех нас приручить, и мы не забываем его».
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«Он был патологически влюблен»: Лариса Голубкина о чувствах Андрея Миронова к Наталье Фатеевой фотографии
«Он был патологически влюблен»: Лариса Голубкина о чувствах Андрея Миронова к Наталье Фатеевой фотографии
«Он был патологически влюблен»: Лариса Голубкина о чувствах Андрея Миронова к Наталье Фатеевой фотографии
«Он был патологически влюблен»: Лариса Голубкина о чувствах Андрея Миронова к Наталье Фатеевой фотографии
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