«Мне казалось, что я «сбитый летчик»: Михаил Трухин о борьбе с алкогольной зависимостью

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин
стал героем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказал о многолетней борьбе с алкоголизмом.
После сериала «Улицы разбитых фонарей», благодаря которому Трухин получил широкую известность, актер отправился в свободное плавание. Он отдал этому проекту 8 лет и решил, что надо развиваться дальше. Именно в этот период творческих скитаний у Михаила начались проблемы с алкоголем.
«Это то состояние, когда не только телефон не звонит, но даже спам в качестве смс не приходит. Полная тишина. Бывал и алкоголь. Я чувствовал себя «сбитым летчиком», но не пил до такой степени, чтобы это сильно мешало работе»
, - признался актер.
Беда не приходит одна – примерно в это же время Михаил и его жена Любовь приняли решение разойтись. Хотя они пришли к расставанию осознанно, актеру все равно тяжело было это принять.
«Мы расстались по обоюдному согласию. Разошлись мы мирно и безболезненно. Просто отношения исчерпали себя, и нам стало неинтересно друг с другом».
Справиться с алкогольной зависимостью и депрессией Михаилу помогла девушка Анна, которая позднее стала его женой. По словам Трухина, она появилась в его жизни очень вовремя.
«Я нервничала и переживала из-за этого. Я понимала, что это последствия какого-то внутреннего кризиса. Единственное, что могла сделать - это обеспечить домашний уют и комфорт. В итоге такой подход помог»
, - рассказала Анна в студии программы «Судьба человека».
Сейчас карьера Михаила Трухина пошла в гору – он играет в нескольких успешных спектаклях, снимается в кино. Кроме того, вместе с Анной он воспитывает 10-летнюю дочь Софью.
«Актерам часто приходится буквально вырывать свободные минуты для близких. Я в этом плане не исключение»
, - заключил актер.