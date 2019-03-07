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«Мне казалось, что я «сбитый летчик»: Михаил Трухин о борьбе с алкогольной зависимостью

7 марта
2019 год

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7 марта 2019
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин стал героем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал о многолетней борьбе с алкоголизмом.

«Мне казалось, что я «сбитый летчик»: Михаил Трухин о борьбе с алкогольной зависимостью

После сериала «Улицы разбитых фонарей», благодаря которому Трухин получил широкую известность, актер отправился в свободное плавание. Он отдал этому проекту 8 лет и решил, что надо развиваться дальше. Именно в этот период творческих скитаний у Михаила начались проблемы с алкоголем.

«Это то состояние, когда не только телефон не звонит, но даже спам в качестве смс не приходит. Полная тишина. Бывал и алкоголь. Я чувствовал себя «сбитым летчиком», но не пил до такой степени, чтобы это сильно мешало работе», - признался актер.

Беда не приходит одна – примерно в это же время Михаил и его жена Любовь приняли решение разойтись. Хотя они пришли к расставанию осознанно, актеру все равно тяжело было это принять.

«Мы расстались по обоюдному согласию. Разошлись мы мирно и безболезненно. Просто отношения исчерпали себя, и нам стало неинтересно друг с другом».

Справиться с алкогольной зависимостью и депрессией Михаилу помогла девушка Анна, которая позднее стала его женой. По словам Трухина, она появилась в его жизни очень вовремя.

«Мне казалось, что я «сбитый летчик»: Михаил Трухин о борьбе с алкогольной зависимостью

«Я нервничала и переживала из-за этого. Я понимала, что это последствия какого-то внутреннего кризиса. Единственное, что могла сделать - это обеспечить домашний уют и комфорт. В итоге такой подход помог», - рассказала Анна в студии программы «Судьба человека».

Сейчас карьера Михаила Трухина пошла в гору – он играет в нескольких успешных спектаклях, снимается в кино. Кроме того, вместе с Анной он воспитывает 10-летнюю дочь Софью.

«Актерам часто приходится буквально вырывать свободные минуты для близких. Я в этом плане не исключение», - заключил актер.
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«Мне казалось, что я «сбитый летчик»: Михаил Трухин о борьбе с алкогольной зависимостью фотографии
«Мне казалось, что я «сбитый летчик»: Михаил Трухин о борьбе с алкогольной зависимостью фотографии
«Мне казалось, что я «сбитый летчик»: Михаил Трухин о борьбе с алкогольной зависимостью фотографии
«Мне казалось, что я «сбитый летчик»: Михаил Трухин о борьбе с алкогольной зависимостью фотографии
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