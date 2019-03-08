Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Софья Эрнст

На днях в московском Центральном Доме литераторов состоялась премьера оригинального киносериала видеосервиса START «Содержанки», ставшего для режиссера Константина Богомолова дебютным.
фото: Константин Богомолов
Как несложно догадаться по названию, в основе сюжета «Содержанок» - переплетающиеся и такие нелегкие судьбы женщин, добровольно обменявших лучшие годы своего тела на жизнь класса «комфорт» или «люкс». Дарья Мороз сыграла в сериале роль следовательницы Лены, которая расследует убийство одной из таких вот содержанок. Кровавый след убийства приведет Лену в параллельную вип-реальность закрытых вечеринок, аукционов и прочей позолоты, которую обитатели хрущоб даже не в состоянии себе вообразить. А Софья Эрнст сыграла роль провинциалки, покоряющей столицу с помощью того, чем наделила её мать-природа.
Картину зрителям представили: генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян, режиссер Константин Богомолов, а также актеры: Софья Эрнст, Дарья Мороз, Марина Зудина, Владимир Мишуков, Александра Ревенко, Ольга Сутулова, Александр Кузнецов, Петр Скворцов и другие.
фото: Марина Зудина
фото: Ян Цапник с дочерью
фото: Александра Ревенко
фото: Ксения Собчак
фото: Софья Эрнст и Дарья Мороз
фото: Петр Скворцов
фото: Александр Кузнецов
фото: Ольга Сутулова
фото: Юлия Барановская
фото: Дарья Мороз
фото: Елена Летучая
Две серии проекта доступны на видеосервисе START c 7 марта, причем первый эпизод можно будет посмотреть бесплатно и без регистрации. Далее серии будут выходить по одной в неделю по четвергам.