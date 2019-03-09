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Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова

9 марта
2019 год

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9 марта 2019
На днях в баре Omega Rooftop на верхнем этаже универмага «Цветной» прошел закрытый показ первого многосерийного нуара о русском севере «Мёртвое озеро», который будет доступен только пользователям платформы ТНТ-PREMIER с 14 марта.

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова

Столичный детектив Максим Покровский прилетает в северный Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера – владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству – духу озера. Рядом с озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые – от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии.

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Надежда Михалкова

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Марина Зудина и Павел Табаков

Сериал зрителям представили режиссёр Роман Прыгунов и актёры Надежда Михалкова, Павел Табаков, Тимофей Трибунцев и Евгений Цыганов.

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Тимофей Трибунцев

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Последний, воспользовавшись случаем, выступил на премьере со своей группой PokaPrёt.

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова

Среди первых зрителей сериала были замечены Марина Зудина, Юлия Снигирь, Юрий Быков, Лукерья Ильяшенко, Светлана Устинова, Игорь Ознобихин, Владимир Яглыч и многие другие.

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Светлана Устинова

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Сергей Лавыгин с женой

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Игорь Ознобихин

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Лукерья Ильяшенко

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Таисия Вилкова

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Ирина Вилкова

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Юрий Быков

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Павел Кабанов

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Владимир Яглыч

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Марта Тимофеева

Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова
фото: Ксения Суркова

«Мёртвое озеро», на ТНТ-PREMIER с 14 марта.

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Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова фотографии
Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова фотографии
Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова фотографии
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