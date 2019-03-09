Русская Скандинавия: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Надежда Михалкова

На днях в баре Omega Rooftop на верхнем этаже универмага «Цветной» прошел закрытый показ первого многосерийного нуара о русском севере «Мёртвое озеро», который будет доступен только пользователям платформы ТНТ-PREMIER с 14 марта.
Столичный детектив Максим Покровский прилетает в северный Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера – владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству – духу озера. Рядом с озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые – от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии.