Анна Хилькевич рассказала о психологической травме после рождения первого ребёнка

Анна Хилькевич
родила вторую дочь летом 2018 года и почти сразу вышла на работу. О том, что ей далеко не сразу удалось найти компромисс между работой и семьей, актриса рассказала в своём Инстаграме
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«Работающая мама. Раньше это было почти оксюмороном, а теперь и в декрете работать - обычная реальность. И я могу сказать по себе: внутри меня постоянная борьба - я обожаю работать, но ещё больше я люблю быть со своими детишками и проводить время дома с семьей... И я порой как по лезвию хожу. Но, вроде как, я нашла оптимальный вариант для себя: во-первых, почти все вечера я провожу дома (ни друзей, ни тусовок), плюс, если я несколько дней плодотворно и слишком усердно работаю (так, чтобы не видеть «своих»), то дальше я ставлю несколько дней только «на домашнем» или с домашними.⠀
А ещё был у меня после первой беременности момент, что я выскочила на работу через 2,5 месяца после родов, то есть считайте, декрета не было. И у меня была психологическая травма из-за этого, но я справилась. Правда, не без помощи психолога. А вот после 2-й беременности я вышла на работу почти сразу, а о декрете даже не думала. И могу сказать однозначно - все это заморочки. Главное, слушать своё сердце! ⠀
Ведь только так мы сможем быть счастливыми. А совмещать работу и семью- действительно можно! Нужно просто верно расставить приоритеты».