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Данила Козловский рассказал о своём брате

1 апреля
2019 год

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1 апреля 2019
Вчера Данила Козловский опубликовал в Инстаграме снимок со своим старшим братом Егором и подробно рассказал, чем он занимается. Брат артиста разрабатывает специальные пособия и мобильные приложения для детей-аутистов.

Данила Козловский рассказал о своём брате

«На фото вместе со мной - мой родной Брат! Он вместе со своей командой создал абсолютно уникальную вещь: интерактивное пособие для обучения деток с расстройствами аутистического спектра - ARTutor 2.0, которое помогает ребенку понять окружающий мир, почувствовать себя его частью и ощущать себя нужным. Скоро этот комплекс станет мобильной платформой и его можно будет установить на любом планшете. Кроме того, команда брата сделала так, что родители детей-аутистов могут через приложение лучше понять своего ребенка и оценить его эмоциональное и психологическое состояние. Напоминания о необходимости продолжать занятия будут приходить в автоматическом режиме, в виде смс. Этой информацией приложение может делиться со специалистами из профильных учреждений, реабилитационных центров и тьюторов. До сих пор никто ничего подобного в России, да и, наверное, в мире, не создавал и не делал. Горжусь работой Брата и его команды. По-настоящему!», - поделился Козловский.

Напомним, что Данила тоже помогает детям - он является членом попечительского совета фонда «БЭЛА. Дети-бабочки». Фонд занимается всесторонней помощью детям с редким генетическим заболеванием - буллёзным эпидермолизом.
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