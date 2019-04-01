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Шутки в сторону: Комик Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в Украине

1 апреля
2019 год

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1 апреля 2019
31 марта в Украине прошел первый тур голосования на президентских выборах. По итогам обработки 67, 82 % бюллетеней во второй тур выборов прошли кандидат от партии «Слуга народа» актёр Владимир Зеленский и действующий президент страны Пётр Порошенко. Зеленский обошёл Порошенко почти вдвое, набрав 30, 45% (против 16, 22% у Порошенко). На третьем месте - Юлия Тимошенко и её 13,12% голосов.

Шутки в сторону: Комик Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в Украине

Более того, Зеленский занимает лидирующую позицию в большинстве областей Украины. Наибольшую поддержку кандидату оказали южные регионы страны, а наименьшую - запад.

Второй тур выборов должен состояться 21 апреля 2019 года. А пока аналитики предрекают победу Зеленского, кандидат, прославившийся в новой ипостаси благодаря роли учителя, ставшего президентом в сериале «Слуга народа», рассказал избирателям о том, при каких обстоятельствах состоится его первая гипотетическая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» - пообещал Зеленский.
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Шутки в сторону: Комик Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в Украине фотографии
Шутки в сторону: Комик Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в Украине фотографии
Шутки в сторону: Комик Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в Украине фотографии
Шутки в сторону: Комик Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в Украине фотографии
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