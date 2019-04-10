Муж Анастасии Заворотнюк признался, что врачи отговаривали ее рожать

В начале марта 47-летняя Анастасия Заворотнюк
шокировала общественность новостью о том, что четыре месяца назад она стала мамой
. По словам актрисы, она тщательно скрывала свое интересное положение
, поэтому никто, кроме близких, не видел ее беременной. Однако коллеги Заворотнюк все равно сомневаются, что она родила сама
.
Несмотря на все слухи, Анастасия продолжает хвастаться новым членом своей семьи. Недавно актриса представила маленькую Милу в программе «Однажды». В эфире передачи Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев рассказали, как изменилась их жизнь с появлением ребенка.
Петр признался, что врачи отговаривали Анастасию рожать ребенка в 47 лет.
«Мы понимали все сложные моменты и какие-то риски... Это было непросто, но это был наш осознанный шаг»
, - муж актрисы.
Анастасия рассказала, что вплоть до пятого месяца о ее беременности знал только муж. По словам актрисы, этот период стал одним из самых волнительных в ее жизни.
«Было очень волнительно. Всё ли будет хорошо и пройдет ли удачно? Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я понимала, что все будут меня потом много лет жалеть - я бы это не смогла пережить»
, - сказала Анастасия.
Сейчас жизнь супругов крутится только вокруг четырехмесячной Милы. В каждой комнате их загородного особняка, площадью в 900 квадратных метров, у малышки есть своя кроватка. По словам Заворотнюк, Миле удалось буквально оккупировать весь дом.