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Муж Анастасии Заворотнюк признался, что врачи отговаривали ее рожать

10 апреля
2019 год

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10 апреля 2019
В начале марта 47-летняя Анастасия Заворотнюк шокировала общественность новостью о том, что четыре месяца назад она стала мамой. По словам актрисы, она тщательно скрывала свое интересное положение, поэтому никто, кроме близких, не видел ее беременной. Однако коллеги Заворотнюк все равно сомневаются, что она родила сама.

Муж Анастасии Заворотнюк признался, что врачи отговаривали ее рожать

Несмотря на все слухи, Анастасия продолжает хвастаться новым членом своей семьи. Недавно актриса представила маленькую Милу в программе «Однажды». В эфире передачи Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев рассказали, как изменилась их жизнь с появлением ребенка.

Муж Анастасии Заворотнюк признался, что врачи отговаривали ее рожать

Петр признался, что врачи отговаривали Анастасию рожать ребенка в 47 лет.

«Мы понимали все сложные моменты и какие-то риски... Это было непросто, но это был наш осознанный шаг», - муж актрисы.

Анастасия рассказала, что вплоть до пятого месяца о ее беременности знал только муж. По словам актрисы, этот период стал одним из самых волнительных в ее жизни.

«Было очень волнительно. Всё ли будет хорошо и пройдет ли удачно? Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я понимала, что все будут меня потом много лет жалеть - я бы это не смогла пережить», - сказала Анастасия.

Сейчас жизнь супругов крутится только вокруг четырехмесячной Милы. В каждой комнате их загородного особняка, площадью в 900 квадратных метров, у малышки есть своя кроватка. По словам Заворотнюк, Миле удалось буквально оккупировать весь дом.
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Муж Анастасии Заворотнюк признался, что врачи отговаривали ее рожать фотографии
Муж Анастасии Заворотнюк признался, что врачи отговаривали ее рожать фотографии
Муж Анастасии Заворотнюк признался, что врачи отговаривали ее рожать фотографии
Муж Анастасии Заворотнюк признался, что врачи отговаривали ее рожать фотографии
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