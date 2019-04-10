Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь

Год назад актриса Эллисон Мэк
была арестована по подозрению в вербовке женщин в сексуальное рабство
. Она сотрудничала с компанией NXIVM, которая якобы занималась организацией тренингов личностного роста для женщин, а на деле оказалась сектой, участниц которой принуждали к сексуальному рабству. Во главе компании стоял 57-летний Кит Реньер, который так же был задержан в апреле прошлого года.
Элисон полностью отрицала свою причастность к этому делу, однако после переговоров с адвокатом и стороной обвинения, актриса изменила своё решение
и призналась в содеянном. Теперь ей грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения, но суд может выбрать более мягкий вариант благодаря сотрудничеству актрисы со следствием.
«Я пришла к выводу, что должна нести полную ответственность за свои действия, поэтому признаю себя виновной»
, - заявила актриса.
«Я очень сожалею, что своей ошибочной приверженностью учению Кита Реньера причиняла боль другим людям»
.
Также Мэк рассказала, что заставило ее начать сотрудничать с NXIVM и Китом Реньером.
«Я присоединилась в NXIVM, чтобы найти цель. Действительно считала, что нашла людей, которые разделяют со мной мою веру… Думала, что Кит Реньер хочет помогать людям. Я ошиблась»
, - призналась она.