«Сын с детства обращается ко мне Марина или Мариша»: Марина Зудина о семейной традиции

Вдова Олега Табакова
, актриса Марина Зудина
, в интервью изданию «7 дней» рассказала, почему ее сын Павел Табаков
всю жизнь обращается к отцу и матери по имени.
«Сын с детства обращается ко мне Марина или Мариша, а к папе — Олег или Олег Павлович
, - вспоминает Зудина. - Но в третьем лице всегда называет «мама» и «папа». Когда спрашивала почему, он говорил: «Но вы же друг друга так зовете! Ты же не обращаешься к папе: «Муж!» В общем, в этом есть логика. В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович
».
Такое необычное обращение к родителям иногда вызывало недоумение и осуждение окружающих: «Однажды мы семьей сидели в ресторане с друзьями, с которыми был незнакомый нам человек. Когда Павел говорил «Мариша» и «Олег Павлович», этот мужчина очень напрягался: как же так, почему не «мама» и «папа»? Потом друзья рассказали, что у него много детей от разных жен и ему важно, чтобы дети называли его папой, потому что у них уже были другие «отцы», поэтому он так болезненно на это отреагировал. А у Павлика-то папа был один!
».
По словам самого Павла, он очень благодарен родителям за то, что может строить актерскую карьеру по своему желанию и отказываться от ролей, которые ему не по душе.
«Если мне интересно читать сценарий — соглашаюсь. А если не интересно, то работать, скорее всего, тоже будет не интересно
, - признается Табаков-младший. - А зачем работать не в удовольствие? Деньги, слава богу, есть. В этом смысле мне гораздо проще: я благодарен родителям за то, что у меня есть возможность отказываться от ненужной работы
».