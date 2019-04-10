Жена Алека Болдуина рассказала о выкидыше

Жена 61-летнего актера Алека Болдуина Хилария
на прошлой неделе сообщила о том, что ждет пятого ребенка. Пара уже воспитывает четверых детей: сыновей Ромео, Томаса и Леонардо, а также дочь Кармен. Тогда в своем Instagram 35-летняя женщина рассказала, что пятая беременность может закончиться выкидышем - о чем ей сообщили врачи.
На днях стало известно, что несмотря на старания специалистов Болдуин ребенка потеряла: «Сегодня УЗИ показало, что сердце нашего малыша больше не бьется... Все кончено... К счастью, рядом со мной бьются сердца самых любимых людей. Я окружена невероятной заботой, мне очень повезло. Спасибо за ваши внимание и поддержку, а также за то, что поделились своими личными историями. Вместе мы — сила... Я надеюсь, мы продолжим разговор на эту тему, и будем держаться вместе как в радостных, так и в грустных моментах жизни. Желаю всем любви
».
Кроме того, супруга актера написала эссе для журнала Glamour, в котором объяснила, почему решила рассказать миру о своем несчастье.
«Я понимаю, почему некоторые женщины предпочитают держать эту боль в секрете, но все очень индивидуально: одни лучше справляются с ней в одиночку, а другим необходимо участие со стороны
, - считает Болдуин. - Женщины заслуживают того, чтобы иметь возможность делать все необходимое для исцеления. В тот день после ультразвука я пришла домой подавленная. Сообщество в соцсети дает мне силы, поэтому я написала пост в Instagram. Прочитала его Алеку, показала ему фотографию, а затем, сидя рядом с ним, опубликовала. Через несколько мгновений люди начали делиться своими историями… Этот обмен помог мне получить поддержку… Я хочу, чтобы другие женщины, столкнувшиеся с подобными трудностями, знали, что они не одиноки… Мне повезло не только потому, что у меня четверо здоровых детей, но и потому что многие женщины протянули мне руку помощи
».
Поддержка поклонников для Хиларии значит очень много, для нее важно понимать, что она не одинока в своем горе: «Выкидыш будет болезненным, если я пройду через него молча, и будет больно, если потеряю ребенка на глазах у всех. По крайней мере, если расскажу о себе, это поможет мне и другим женщинам, которые столкнулись с той же проблемой, найти поддержку
».
Также Болдуин рассказала, что уже на первом осмотре узи-специалист сообщил ей, что у будущего ребенка имеются проблемы с развитием, однако вопреки неблагоприятным прогнозам она решила сразу поделиться новостью с подписчиками.
«Женщины привыкли до 12 недели беременности ничего не говорить о ней посторонним людям. В это время риск прерывания беременности самый высокий. Из-за суеверия и страха потерять ребенка многие молчат… Я с самого начала решила, что если забеременею, то сразу поделюсь новостью
, - вспоминает Хилария. - Многие согласятся со мной, что первые три месяца беременности самые трудные
».
Помимо прочего Хилария Болдуин привела статистику, что от 10% до 25% беременностей заканчиваются выкидышем, а многие из ее подруг не могут зачать и выносить ребенка. Женщина призналась, что до этого боялась так же потерять каждого из своих четверых детей.