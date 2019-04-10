Эмилия Кларк показала свои фото после инсульта

3 недели назад британская актриса Эмилия Кларк
в эссе для газеты The New Yorker рассказала, что в 2011 году попала в больницу с инсультом и перенесла две операции на мозге
.
Позднее в эфире программы CBS Sunday Morning она поделилась подробностями того, что произошло, и показала фотографии, которые были сделаны в больнице.
«Я была в спортзале и почувствовала самую невыносимую боль за всю мою жизнь, как будто в моей голове щелкнула резинка и на нее невероятно сильно надавили
, - вспомнила Кларк. - И очень, очень быстро я поняла, что не могу стоять или ходить. В этот момент стало ясно, что я получила повреждение мозга
».
Вторую операцию актрисе сделали в 2013 году: «В этот раз частица моего мозга в прямом смысле умерла. Если в какую-то область мозга в течение минуты не поступает кровь, она больше не будет работать. Это как короткое замыкание. Вот это со мной произошло. И они не знают, за что отвечала эта часть мозга. Врачи изучали ее и говорили: «Ну, это может быть ее концентрация или ее периферическое зрение». Я всегда говорю, что пострадал мой вкус в мужчинах!
»
После перенесенных операций актриса вернулась к съемкам в сериале «Игра престолов»
, последний сезон которого стартует 14 апреля.