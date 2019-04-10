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Эмилия Кларк показала свои фото после инсульта

10 апреля
2019 год

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10 апреля 2019
3 недели назад британская актриса Эмилия Кларк в эссе для газеты The New Yorker рассказала, что в 2011 году попала в больницу с инсультом и перенесла две операции на мозге.

Позднее в эфире программы CBS Sunday Morning она поделилась подробностями того, что произошло, и показала фотографии, которые были сделаны в больнице.

Эмилия Кларк показала свои фото после инсульта

«Я была в спортзале и почувствовала самую невыносимую боль за всю мою жизнь, как будто в моей голове щелкнула резинка и на нее невероятно сильно надавили, - вспомнила Кларк. - И очень, очень быстро я поняла, что не могу стоять или ходить. В этот момент стало ясно, что я получила повреждение мозга».

Вторую операцию актрисе сделали в 2013 году: «В этот раз частица моего мозга в прямом смысле умерла. Если в какую-то область мозга в течение минуты не поступает кровь, она больше не будет работать. Это как короткое замыкание. Вот это со мной произошло. И они не знают, за что отвечала эта часть мозга. Врачи изучали ее и говорили: «Ну, это может быть ее концентрация или ее периферическое зрение». Я всегда говорю, что пострадал мой вкус в мужчинах!»

После перенесенных операций актриса вернулась к съемкам в сериале «Игра престолов», последний сезон которого стартует 14 апреля.
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Эмилия Кларк показала свои фото после инсульта фотографии
Эмилия Кларк показала свои фото после инсульта фотографии
Эмилия Кларк показала свои фото после инсульта фотографии
Эмилия Кларк показала свои фото после инсульта фотографии
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