«Я прощался с жизнью всерьёз»: Андрей Чадов чудом выжил в восьмибалльный шторм

Андрей Чадов стал героем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал о суровом детстве в Солнцево, о смерти отца, о взаимоотношениях с братом и о том, как чудом выжил в восьмибалльный шторм в Крыму.
О смерти отца
«Он учился в институте и подрабатывал на стройке. И случился несчастный случай, в результате которого мы потеряли папу. Мне было шесть лет, Алексею пять. Но мы тогда не осознавали эту трагедию. Я помню, я просто просыпаюсь в какой-то день. Мы жили в коммуналке тогда. И все родственники у нас в комнате. Мамины, папины. И я не понимаю, что происходит. Маленькая комната, где все стояли рядом с кроватью, на которой мама лежала и плакала.
Потом нас разъединили - Алексея забрали одни мамины друзья, меня - другие. Но это время похорон, чтобы мы этого не видели. Потом мы вернулись домой. Но мы все ещё не понимали, что происходит. Мы просто спрашивали: «Мам, а где папа?». От невозможности уже что-то говорить она просто достала фотографии с папиных похорон, положила и ушла…
Он шёл вдоль дома, и кран, который работал на стройке, вез некий блок или плиту (я точно не знаю), отломался кусок от этой плиты и упал ему на голову».
О жизни в Солнцево в 90-х
«Я помню, это был год 93-й, по-моему. Тринадцать лет мне. Я с утра просыпаюсь, мама кормит завтраком, иду на автобусную остановку через перекресток, а там, по-моему, трое людей в машине, расстрелянные из Калашникова. Тогда в 90-х это было абсолютно нормально. Я не помню, чтобы я был в шоке. Ну да, расстреляли каких-то бандитов»
«Учебу в 1009-й школе в Солнцево я не забуду никогда. Страшно было выйти на перемену, было ощущение, что вот-вот попадешь в больницу. Я же два раза лежал в больнице. Били в школе. Тогда же вышли такие фильмы как «Рэмбо», фильмы с Брюсом Ли - это были культовые фильмы, и все мальчишки подражали этому. Первый раз я попал в больницу когда только пришел в первый класс. Не помню, какой это был день, но начало сентября. Я поднимался по лестнице на третий этаж. А двери почему-то были сняты с петель. Это были высокие двери, два метра. Из такого тяжелого ДСП. И кто-то просто толкнул такую дверь, пока я поднимался, и она упала на меня. Второй раз я попал в больницу - я опять поднимался в школе по лестнице, и кто-то из старшеклассников просто взял меня за голову - и об косяк. Я ударяюсь, сотрясение мозга. В первый класс я пошёл где-то, по-моему, в ноябре. Всё это время я в больнице лежал.
На перемену я выходил с содроганием. Потому что перемена в 1009-й школе выглядела так: это круг, все кричат как в боевиках типа «Кровавого спорта», а в центре круга какие-то отдельные личности, раздетые по пояс. И там мочилово идёт. До крови. Я не придумываю».
О спасении в восьмибалльный шторм
«Наш детский театр впервые выехал в 1996 году в Крым. В конце сборов наш художественный руководитель выделил 10 учеников, которые отличились дисциплиной. Он подарил нам поездку в Евпаторию - всё что мы захотим, какие-то аттракционы и в таком духе. И мы выбрали поездку на лодке в Чёрном море. Обычная морская лодка. Туда сел я, наш художественный руководитель, еще один 16-летний парень, который был на звуке в театре, и три мальчика 8-10 лет. Мы отплыли, ветер с берега, штиль, солнце. Вдоволь накатавшись, начинаем разворачивать лодку, и ломается пополам весло. Старая дряблая морская лодка. А ветер с берега. А управлять такой лодкой с одним веслом невозможно - она будет крутится по кругу. Нас потихонечку относило, через час уже, я помню этот ужас, когда начали пропадать из поля зрения деревья, потом многоэтажные дома, остался один маяк вдалеке где-то, а часа через три и маяк исчез. А ветер все усиливается, и волны, и уже горизонта не видно, и кричать бесполезно. Это ужас, нас через три часа отнесло в восьмибалльный шторм, 5-8 метровые волны. Нам художественный руководитель кричит «Ложитесь на дно лодки». Я помню, я тогда молился как никогда в своей жизни. Больше просто не понимаешь, на кого надеяться. Я прощался с жизнью всерьёз прям. Слава богу, остался отец одной из девочек на берегу. И когда мы исчезли с горизонта, он видимо помчался по берегу искать спасательные станции, и за нами часа через три-четыре приезжает двухместный скутер, кидает нам трос с палкой для водных лыж, наш художественный руководитель схватил её, ногами упёрся в нос лодки и держал. Через полчаса приезжает оранжевый спасательный катер, кинули нам каждому по спасательному жилету, и где-то час мы ехали до берега на этом катере. Мы приезжаем на берег, а там штиль, солнце, счастье, родители и дети. Вот тогда я понял, что в нашей жизни действительно что-то есть. Второе, чему научила меня эта ситуация - нужно радоваться каждой секунде своей жизни».