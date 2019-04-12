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Элизабет Мосс рассказала о своей вере в саентологию

12 апреля
2019 год

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12 апреля 2019
В преддверии выхода третьего сезона сериала «Рассказ служанки» исполнительница главной роли Элизабет Мосс дала интервью изданию The Daily Beast, в котором рассказала о своём увлечении саентологией. Журналист издания спросил актрису, не вступает ли в противоречие её вера с теми ценностями, которые она транслирует, в том числе посредством своей работы в сериале.

Элизабет Мосс рассказала о своей вере в саентологию

«Послушайте, это сложная тема, потому что за вещи, в которые я верю, я могу отвечать только с точки зрения собственного опыта и собственных взглядов. Одна из вещей, в которые я верю - свобода слова. Я верю в то, что как люди мы должны иметь возможность критиковать какие-то явления».

Бывшие «прихожане» Церкви саентологии неоднократно делились сенсационной и крайне некомплиментарной информацией о том, что происходит в этом учреждении (коротко: сбор компромата с целью наживы). Актриса Лиа Ремини, освободившись от морока, даже посвятила целый документальный сериал своему пробуждению «Лиа Ремини: Саентология и последствия». В этом сериале актриса рассказывает истории злоупотреблений и насилия, царящих внутри церкви, которая запрещает своим прихожанам общаться с членами семьи, не состоящими в церкви.
Тем не менее, несмотря на массу компрометирующей информации и бесчисленных насмешек над учением покойного писателя-фантаста Рона Хаббарда, у церкви до сих пор много последователей, включая бессменного посла саентологии в Голливуде Тома Круза.

Как и Круза, Элизабет Мосс совсем не смущают страшилки про церковь, а обсуждение деятельности церкви в медиа пространстве она считает совершенно нормальным процессом: «Я бы никогда не хотела забрать возможность подвергать что-то критике у кого бы то ни было. Потому что это очень важно для меня. Но в то же время хочется надеяться на то, что люди сформируют собственное мнение на основе самостоятельно полученной информации, как это было со мной».
Актриса подчеркнула, что поддерживает ЛГБТ-движение (критики саентологов обвиняют церковь в гомофобии): «Я, очевидно, страстный приверженец феминизма и ЛГБТ-сообщества, и невозможно даже выразить до какой степени я верю в то, что люди должны иметь возможность делать то, что им хочется, любить, кого им хочется, и быть теми, кем им хочется».
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Элизабет Мосс рассказала о своей вере в саентологию фотографии
Элизабет Мосс рассказала о своей вере в саентологию фотографии
Элизабет Мосс рассказала о своей вере в саентологию фотографии
Элизабет Мосс рассказала о своей вере в саентологию фотографии
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