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Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов

13 апреля
2019 год

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13 апреля 2019
На днях актриса Эшли Джадд приняла участие в саммите «Женщины во всем мире» в Нью-Йорке, где объяснила, почему выступает против нового законопроекта, который запрещает аборты.

Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов

В юности Джадд пережила инцест и несколько изнасилований. В своей речи актриса упомянула, что после одного из изнасилований ей пришлось сделать аборт.

«Как все знают, и я очень откровенна, я не раз говорила, что я пережила три изнасилования. Одно из них привело к беременности. Я очень рада, что смогла легально сделать безопасный аборт и мне не пришлось растить ребенка от моего насильника. Потому что насильник, который, как и я, живет в Теннесси, имеет право отцовства по законам Кентукки и Теннесси. Демократия начинается с нашего тела», - рассказала Эшли.

«Лето 1984 года было очень трудным для меня. Меня дважды изнасиловал один взрослый мужчина. Другой систематически домогался меня. Тот, второй, всегда приставал ко мне в присутствии еще одного мужчины, чтобы в случае, если я захочу пожаловаться кому-то, у него был свидетель, который бы подтвердил, что я вру. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы прийти в себя после этих актов насилия, излечить эту моральную травму и перестать быть беззащитной, уязвимой жертвой».

Месяц назад Алисса Милано написала письмо, в котором призвала сенат Джорджии наложить вето на закон о справедливости и равноправии живущих младенцев (LIFE), который запрещает женщинам делать аборт после шести недель беременности. Эшли Джадд была в числе тех, кто подписал эту петицию.
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Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов фотографии
Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов фотографии
Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов фотографии
Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов фотографии
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