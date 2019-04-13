Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов

На днях актриса Эшли Джадд
приняла участие в саммите «Женщины во всем мире» в Нью-Йорке, где объяснила, почему выступает против нового законопроекта, который запрещает аборты.
В юности Джадд пережила инцест и несколько изнасилований. В своей речи актриса упомянула, что после одного из изнасилований ей пришлось сделать аборт.
«Как все знают, и я очень откровенна, я не раз говорила, что я пережила три изнасилования. Одно из них привело к беременности. Я очень рада, что смогла легально сделать безопасный аборт и мне не пришлось растить ребенка от моего насильника. Потому что насильник, который, как и я, живет в Теннесси, имеет право отцовства по законам Кентукки и Теннесси. Демократия начинается с нашего тела»
, - рассказала Эшли.
«Лето 1984 года было очень трудным для меня. Меня дважды изнасиловал один взрослый мужчина. Другой систематически домогался меня. Тот, второй, всегда приставал ко мне в присутствии еще одного мужчины, чтобы в случае, если я захочу пожаловаться кому-то, у него был свидетель, который бы подтвердил, что я вру. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы прийти в себя после этих актов насилия, излечить эту моральную травму и перестать быть беззащитной, уязвимой жертвой»
.
Месяц назад Алисса Милано
написала письмо, в котором призвала сенат Джорджии наложить вето на закон о справедливости и равноправии живущих младенцев (LIFE), который запрещает женщинам делать аборт после шести недель беременности. Эшли Джадд была в числе тех, кто подписал эту петицию.