«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным

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Актриса сама делала аборт после изнасилования

Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов

Элизабет Мосс рассказала о своей вере в саентологию

11 апреля

«Я прощался с жизнью всерьёз»: Андрей Чадов чудом выжил в восьмибалльный шторм

Актёр чуть не погиб в Крыму в 16 лет