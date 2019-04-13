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«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным

13 апреля
2019 год

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13 апреля 2019
Мария Куликова стала героиней очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала о своём первом романе, разводе и отношениях с коллегой по сериалу «Склифосовский» Максимом Авериным.

«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным

Актриса призналась, что роль Марины Нарочинской в сериале «Склифосовский» стала её самой любимой: «Классно. Я балдею, честно вам говорю. На сегодняшний день это моя самая любимая роль», - сказала Мария.

Затем Куликова начала рассказывать о своих романах. Первым молодым человеком актрисы стал Филипп Григорьян, её однокурсник. Мария призналась, что это была «смешная любовь», хоть и длились эти отношения достаточно долго. А своего будущего мужа Дениса Матросова актриса встретила во время съёмок в сериале «Две судьбы».

«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным

«У меня так не было, что любовь с первого взгляда. Сначала мы просто общались в компании, потом он провожал меня домой. У нас и свадьба была шуточная - в джинсах, в майках», - поделилась воспоминаниями Куликова.

В ЗАГС Мария и Денис заглянули случайно во время прогулки, а вышли уже мужем и женой. В 2011 году у пары родился сын Иван, а в 2015-м они развелись. Тогда эта новость просто шокировала общественность.

«На самом деле у меня самое светлое и солнечное пятно на душе от этих чувств и отношений. Денис - чудесный отец нашего ребенка. Сын Ваня его просто обожает. У ребёнка есть черты характера, которые ему достались от отца. Скажу, что ещё до рождения Вани у нас что-то разладилось. Стало меньше точек соприкосновения. Начались какие-то споры. При этом мы построили общий дом, но чувствовали себя в нём чужими друг другу людьми. Я вот поражаюсь. Порой люди могут жить в однокомнатной общаге и быть счастливы, а иногда они оказываются в шикарном доме, а в нём царит пустота», - рассказала артистка.

«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным

После переезда в новый дом Мария решила рассказать мужу о своём решении расстаться. Это случилось в день её рождения: «Он приготовил мне сюрприз. Пригласил музыкальное трио, купил цветы, торт. Это было очень мило. Я села за стол, поблагодарила его, а вечером уехала к друзьям, которые меня ждали».

По словам Куликовой, развод пошёл на пользу и ей, и Матросову. Сейчас бывшие супруги нашли свои вторые половинки и абсолютно счастливы. О своём новом возлюбленном актриса говорит неохотно, она не хочет выставлять эти отношения напоказ.

«В этих словах есть мудрость. Вовсе не страх. Я считаю, что мы с Денисом совершили в своё время ошибку. Мы слишком много и радостно рассказывали о своих отношениях. Я сделала выводы. Надеюсь, что судьба оценит это и подарит мне то, о чем я всю жизнь мечтала», - объяснила Мария.

«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным

Корчевников спросил актрису об отношениях с Максимом Авериным, отметив, что после «Склифосовского» их поженила вся страна.

«Он классный. Мы учились вместе практически. С разницей в год. У нас платонические отношения. От этого они уникальные, потому что они неподвластны тем самым лавинообразным моментам, когда куда-то что-то уходит. Наши чувства через всю жизнь можно пронести. Мы пока несём это гордо, с радостью и бросать это не собираемся», - ответила Куликова.
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«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным фотографии
«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным фотографии
«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным фотографии
«У нас платонические отношения»: Мария Куликова об отношениях с Максимом Авериным фотографии
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