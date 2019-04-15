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Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста

15 апреля
2019 год

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15 апреля 2019
На днях стало известно, что в сентябре прошлого года актер Бенедикт Камбербэтч сбил на своем автомобиле 63-летнего велосипедиста Майкла Лоуренса. Об этом изданию The Sun рассказал друг пострадавшего.

Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста

Неприятный инцидент произошел на проселочной дороге острова Уайт в проливе Ла-Манш.

«Он автоматически выставил вперед руку, желая защититься, поэтому весь удар пришелся именно на нее. Рука очень сильно пострадала, было так много крови. Мистер Камбербэтч обвинил моего друга, что он ехал посередине дороги, поэтому и стал виновником этого столкновения. Однако потом он дал ему бутылку воды, чтобы Майкл смог промыть рану, и предложил подвезти до ближайшей больницы», - поделился друг Лоуренса.

Как сказал сам Майкл Лоуренс, его сбил автомобиль Lamborghini Urus 4x4, однако представитель Камбербэтча заявил, что актер не владеет данной маркой.
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Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста фотографии
Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста фотографии
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