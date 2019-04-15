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Елена Захарова поделилась впечатлениями от съемок на девятом месяце беременности

15 апреля
2019 год

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15 апреля 2019
Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова в недавнем интервью рассказала о том, как снималась в большом проекте «Последнее испытание», будучи на девятом месяце беременности.

Елена Захарова поделилась впечатлениями от съемок на девятом месяце беременности

В декабре 2017 года Захарова стала мамой, а во время беременности вела весьма активный образ жизни: снималась в кино, участвовала в телепроектах и посещала светские мероприятия. А за неделю до родов актриса начала сниматься в фильме «Последнее испытание» о теракте в Театральном центре на Дубровке, произошедшем в 2002 году. На самом деле, Елене предложили роль в этом проекте еще полтора года назад, но из-за переноса дат ей удалось приступить к съёмкам только на девятом месяце беременности.

По словам Захаровой, её поддерживали все – и актерский состав, и съемочная группа, а на съемочной площадке дежурила бригада скорой помощи.

Елена Захарова поделилась впечатлениями от съемок на девятом месяце беременности

«Мне было очень страшно. Когда видишь людей в масках, забегающих в зал, страх и ужас срабатывают на подсознательном уровне. Вокруг неподдельные эмоции людей. Никогда не видела, чтобы массовка так играла, на лицах были слезы, ужас, шок. Второй режиссер предложил мне надеть беруши, он знал, что мой живот не накладной, но я отказалась, объясняя это тем, что ребенок все равно будет все слышать», - поделилась актриса.
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Кадетство. 1 сезонПоследнее испытание

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Елена Захарова поделилась впечатлениями от съемок на девятом месяце беременности фотографии
Елена Захарова поделилась впечатлениями от съемок на девятом месяце беременности фотографии
Елена Захарова поделилась впечатлениями от съемок на девятом месяце беременности фотографии
Елена Захарова поделилась впечатлениями от съемок на девятом месяце беременности фотографии
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