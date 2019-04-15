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85-летняя Джоан Коллинз избежала гибели при пожаре

15 апреля
2019 год

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15 апреля 2019
В воскресенье в квартире Джоан Коллинз внезапно случился пожар. Актриса опубликовала в Инстаграме ролик, где видны последствия пожара: обгорелые стены и мебель.

85-летняя Джоан Коллинз избежала гибели при пожаре

Около 4 часов дня Джоан и ее муж, театральный менеджер Перси Гибсон, услышали запах дыма. В ходе поисков источника запаха Перси обнаружил, что в гостиной все охвачено огнем. Тогда Джоан выбежала босиком на улицу и вызвала пожарных, пока ее муж отважно сражался с огнем. Пожар удалось потушить только через час.

«Вот они, остатки моего дня, полюбуйтесь», - написала Джоан, поблагодарив за помощь лондонскую пожарную службу.

85-летняя Джоан Коллинз избежала гибели при пожаре

По ее словам, причину возгорания удалось выяснить только после приезда пожарных. Оказывается, одно из зеркал отразило лучи солнца на занавески, впоследствии они загорелись. Сообщается, что 85-летняя актриса ожогов не получила, но надышалась дыма.
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85-летняя Джоан Коллинз избежала гибели при пожаре фотографии
85-летняя Джоан Коллинз избежала гибели при пожаре фотографии
85-летняя Джоан Коллинз избежала гибели при пожаре фотографии
85-летняя Джоан Коллинз избежала гибели при пожаре фотографии
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