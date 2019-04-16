«Это слишком большая ответственность»: Чулпан Хаматова о том, почему не соглашалась играть Доктора Лизу

На прошлой неделе стартовали съемки фильма «Доктор Лиза»
о судьбе главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Режиссером картины выступила Оксана Карас
, а главную роль сыграет Чулпан Хаматова
, которая не только поразила создателей фильма внешним сходством с Доктором Лизой, но и лично была с ней знакома.
Идея создания проекта принадлежит продюсеру и близкому другу Елизаветы – Александру Бондареву
. В 2016 году, после авиакатастрофы, в которой трагически погибла доктор Лиза, он начал делиться самыми светлыми воспоминаниями о ней.
«Когда Елизавета Петровна погибла, я стал много писать в Facebook постов- воспоминаний о наших с ней встречах. Неожиданно мне позвонил Вадим Островский, продюсер телеканала НТВ, и сказал, что прочитал мои посты и предложил сделать кино. И настолько это предложение для меня было неожиданно с одной стороны, а с другой стороны абсолютно правильно, что буквально через неделю мы встретились и всё обсудили. Позже встретились с Тимуром Вайнштейном (генеральным продюсером HTB), я поговорил с Джаником Файзиевым и Рафаелом Минасбекяном - и мы начали писать сценарий. В первую очередь, мы договорились с Глебом Глебовичем, мужем Елизаветы Петровны, и её семьёй, с которой у нас очень хорошие отношения, они мне доверяют. Очень долго искали авторов, это оказалось непростым делом - ведь она за свою одну жизнь положила как будто десять. Один из редакторов «Киностудии КИТ» Алексей Илюшкин предложил идею сценария, где события происходят в один день. Он же и написал первый вариант истории, которая легла в основу будущего фильма. Так, мы начали работать над этим проектом»
, - рассказал Бондарев.
Чулпан Хаматова специально для съемок перекрасилась в блондинку. Актриса рассказала, что согласилась на эту роль не сразу, так как это слишком ответственная миссия.
«Когда мне предложили сыграть в этом проекте – я не сразу согласилась, нет. Это слишком большая ответственность, чтобы соглашаться сразу. Конечно, такой объём личности, и столько дел в её жизни, поэтому эта роль очень воодушевляет, а с другой стороны - пугает. Изначально мне понравилась идея сценария - что события происходят в один день. Потом сценарий много раз переписывался и был даже момент, когда я отказалась участвовать. Но тот вариант, с которым мы вышли на съёмочную площадку, меня очень радует. Интересно просто показать этот азарт, почему человек помогает другому человеку, почему Лиза не проходит мимо, почему в принципе человек не должен проходить мимо чужого горя. Если зрители пойдут не смотреть на артистов, не сравнивать меня с Доктором Лизой, а пойдут за художественным высказыванием и художественным переосмыслением, им будет интересно, значит, мы победили... Я знаю, что Лиза там смотрит на все на это и будет пристально нас отслеживать и, может быть, оберегать от чего-то»
, - объяснила актриса.