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Рита Ора и Kygo записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу»

17 апреля
2019 год

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17 апреля 2019
В мае на экраны выйдет полнометражный игровой фильм режиссёра Роба Леттермана «Покемон. Детектив Пикачу», где певица Рита Ора сыграла одну из ролей. А недавно исполнительница, объединившись с норвежским диджеем Kygo, записала саундтрек к этому проекту.

Рита Ора и Kygo записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу»

Премьера сингла «Carry On» состоится 19 апреля. Именно он станет заглавным треком к фильму «Покемон. Детектив Пикачу».

Рита Ора и Kygo записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу»

Кстати, это не первый саундтрек в исполнении Риты Оры. Она также записала песню «For You» к фильму «Пятьдесят оттенков свободы» совместно с Лайамом Пейном, исполнила балладу «Grateful» из фильма «За кулисами», а также саундтрек к сериалу «Империя» - «NY Raining».
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50 оттенков свободыЗа кулисамиПокемон. Детектив Пикачу

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Рита Ора и Kygo записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу» фотографии
Рита Ора и Kygo записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу» фотографии
Рита Ора и Kygo записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу» фотографии
Рита Ора и Kygo записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу» фотографии
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