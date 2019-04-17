Рита Ора и Kygo записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу»

В мае на экраны выйдет полнометражный игровой фильм режиссёра Роба Леттермана «Покемон. Детектив Пикачу»
, где певица Рита Ора
сыграла одну из ролей. А недавно исполнительница, объединившись с норвежским диджеем Kygo, записала саундтрек к этому проекту.
Премьера сингла «Carry On» состоится 19 апреля. Именно он станет заглавным треком к фильму «Покемон. Детектив Пикачу».
Кстати, это не первый саундтрек в исполнении Риты Оры. Она также записала песню «For You» к фильму «Пятьдесят оттенков свободы»
совместно с Лайамом Пейном, исполнила балладу «Grateful» из фильма «За кулисами»
, а также саундтрек к сериалу «Империя»
- «NY Raining».