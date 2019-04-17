Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука
– модель и журналистка Светлана Бондарчук
– стала героиней нового выпуска программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказала о причинах их развода.
В 2016 году Светлана и Федор Бондарчук официально развелись после 25 лет семейной жизни. Стоит отметить, супруги расстались красиво – сделали заявление в прессе и поблагодарили друг друга за прожитые вместе годы.
В эфире программы «Судьба человека» Светлана поделилась воспоминаниями о первой встрече с Федором.
«Мы просто влюбились друг в друга. Но мы были очень маленькими. Я тогда училась в школе в 10-м классе, он был ненамного старше меня. Это была любовь с первого взгляда. Мы встретились у его одноклассницы, которая была моей подругой. Федор тогда был не богемным, наоборот, очень скромным. Такой симпатичный, очень веселый, с хорошим чувством юмора, открытый и влюбленный. У нас все быстро возникло. Я, когда его впервые увидела, сразу подумала, что, наверное, он будет моим мужем»
, - рассказала она.
Актриса отметила, что родители Бондарчука сразу невзлюбили ее. Спустя несколько лет отношений Федор сделал возлюбленной предложение прямо на съемочной площадке. Молодая семья поселилась у Тиграна Кеосаяна
– товарища Бондарчука по ВУЗу. Приняли невестку родители Федора только после рождения первенца – сына Сергея
.
«Возникла, значит, перед их глазами длинноногая, белокурая... Выглядела я тогда не очень серьезно, хотя никогда не была ветреной. Но потом мы воссоединились. Сегодня с Ириной Константиновной, мамой Федора, у нас прекрасные отношения. Сергей Федорович, к сожалению, ушел достаточно рано, и это, конечно, очень грустно. Для Федора это был сложный момент в жизни»
.
Федор и Светлана предпочитали не обсуждать свои отношения с журналистами, поэтому никто и не догадывался, что в их семье возникли проблемы. Однако со временем многие стали замечать, что супруги больше не выходят в свет вместе.
«У меня нет ответа, почему это случилось. Когда говорят, что разлюбили, это фигня. Отношения рассыпаются, когда люди перестают слышать друг друга. Любовь - это то, над чем надо работать каждый день. Это как ухаживать за ребенком. Очень важно не лениться разговаривать и порой откровенно признаваться в каких-то вещах. Больше я вам ничего не скажу»
, - поделилась экс-супруга Бондарчука.
Многие винят в расставании супругов новую возлюбленную Федора Бондарчука – Паулину Андрееву
, слухи о романе с которой появились еще в 2015 году. Однако Светлана встала на защиту Паулины.
«Это очень важный момент: у нас никто не уходил ни от кого ради кого-то. Просто случился кризис, из которого мы не смогли выйти. У каждого из нас началась другая жизнь, и только через время у Федора появились новые отношения. Но это не было причиной развода, хотя за это осуждали и Федора, и его подругу. Это не так. Будет нечестно, если я это не скажу»
.
Более того, издание «Hello!», которым руководит Светлана, одним из первых поместило новоиспеченную пару на обложку.
«Это был «Кинотавр», их первый выход, и на следующий день я прибежала в редакцию и сказала: «Быстро ставим это на обложку!» Мой шеф- редактор говорит: «Света, вы уверены?» «Ну, конечно, да! Они же вышли», - ответила я. В общем, это было очевидно для меня. После этого Федор позвонил мне и сказал: «Света, ты крутая». Ну, правда, это была красивая обложка. Есть какие-то профессиональные вещи, и честнее вот так, а не пытаться делать вид, что этого нет. Это глупо»
.
Федор и Светлана до сих пор находятся в хороших, дружеских отношениях. По словам журналистки, она последовала примеру своей мамы.
«Я действовала по примеру своей мамы. Когда она развелась с папой, то не потеряла с ним отношения. Если есть хоть какая-то возможность сохранить это, чтобы не было стыдно потом, то надо это делать. Я не хотела вычеркивать его из своей жизни. Для меня жизнь продолжается, поменялся лишь формат наших отношений. Я очень хочу, чтобы мы всегда оставались близкими друзьями»
, - призналась Бондарчук.
О своих нынешних отношениях с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым она говорит неохотно, но регулярно делится со своими подписчиками совместными фотографиями в соцсетях.
«Мне всегда важно любить и быть любимой. Это главное предназначение человека. Никакая работа не заменит. Но давайте так: счастье любит тишину».