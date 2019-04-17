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Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой

17 апреля
2019 год

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17 апреля 2019
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука – модель и журналистка Светлана Бондарчук – стала героиней нового выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала о причинах их развода.

Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой

В 2016 году Светлана и Федор Бондарчук официально развелись после 25 лет семейной жизни. Стоит отметить, супруги расстались красиво – сделали заявление в прессе и поблагодарили друг друга за прожитые вместе годы.

В эфире программы «Судьба человека» Светлана поделилась воспоминаниями о первой встрече с Федором.

Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой

«Мы просто влюбились друг в друга. Но мы были очень маленькими. Я тогда училась в школе в 10-м классе, он был ненамного старше меня. Это была любовь с первого взгляда. Мы встретились у его одноклассницы, которая была моей подругой. Федор тогда был не богемным, наоборот, очень скромным. Такой симпатичный, очень веселый, с хорошим чувством юмора, открытый и влюбленный. У нас все быстро возникло. Я, когда его впервые увидела, сразу подумала, что, наверное, он будет моим мужем», - рассказала она.

Актриса отметила, что родители Бондарчука сразу невзлюбили ее. Спустя несколько лет отношений Федор сделал возлюбленной предложение прямо на съемочной площадке. Молодая семья поселилась у Тиграна Кеосаяна – товарища Бондарчука по ВУЗу. Приняли невестку родители Федора только после рождения первенца – сына Сергея.

Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой

«Возникла, значит, перед их глазами длинноногая, белокурая... Выглядела я тогда не очень серьезно, хотя никогда не была ветреной. Но потом мы воссоединились. Сегодня с Ириной Константиновной, мамой Федора, у нас прекрасные отношения. Сергей Федорович, к сожалению, ушел достаточно рано, и это, конечно, очень грустно. Для Федора это был сложный момент в жизни».

Федор и Светлана предпочитали не обсуждать свои отношения с журналистами, поэтому никто и не догадывался, что в их семье возникли проблемы. Однако со временем многие стали замечать, что супруги больше не выходят в свет вместе.

«У меня нет ответа, почему это случилось. Когда говорят, что разлюбили, это фигня. Отношения рассыпаются, когда люди перестают слышать друг друга. Любовь - это то, над чем надо работать каждый день. Это как ухаживать за ребенком. Очень важно не лениться разговаривать и порой откровенно признаваться в каких-то вещах. Больше я вам ничего не скажу», - поделилась экс-супруга Бондарчука.

Многие винят в расставании супругов новую возлюбленную Федора Бондарчука – Паулину Андрееву, слухи о романе с которой появились еще в 2015 году. Однако Светлана встала на защиту Паулины.

Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой

«Это очень важный момент: у нас никто не уходил ни от кого ради кого-то. Просто случился кризис, из которого мы не смогли выйти. У каждого из нас началась другая жизнь, и только через время у Федора появились новые отношения. Но это не было причиной развода, хотя за это осуждали и Федора, и его подругу. Это не так. Будет нечестно, если я это не скажу».

Более того, издание «Hello!», которым руководит Светлана, одним из первых поместило новоиспеченную пару на обложку.

«Это был «Кинотавр», их первый выход, и на следующий день я прибежала в редакцию и сказала: «Быстро ставим это на обложку!» Мой шеф- редактор говорит: «Света, вы уверены?» «Ну, конечно, да! Они же вышли», - ответила я. В общем, это было очевидно для меня. После этого Федор позвонил мне и сказал: «Света, ты крутая». Ну, правда, это была красивая обложка. Есть какие-то профессиональные вещи, и честнее вот так, а не пытаться делать вид, что этого нет. Это глупо».

Федор и Светлана до сих пор находятся в хороших, дружеских отношениях. По словам журналистки, она последовала примеру своей мамы.

«Я действовала по примеру своей мамы. Когда она развелась с папой, то не потеряла с ним отношения. Если есть хоть какая-то возможность сохранить это, чтобы не было стыдно потом, то надо это делать. Я не хотела вычеркивать его из своей жизни. Для меня жизнь продолжается, поменялся лишь формат наших отношений. Я очень хочу, чтобы мы всегда оставались близкими друзьями», - призналась Бондарчук.

Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой

О своих нынешних отношениях с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым она говорит неохотно, но регулярно делится со своими подписчиками совместными фотографиями в соцсетях.

«Мне всегда важно любить и быть любимой. Это главное предназначение человека. Никакая работа не заменит. Но давайте так: счастье любит тишину».
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Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой фотографии
Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой фотографии
Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой фотографии
Светлана Бондарчук встала на защиту Паулины Андреевой фотографии
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