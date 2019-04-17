Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Заслуженный артист РФ Александр Семчев осенью прошлого года удивил поклонников тем, что сбросил 40 килограммов. Накануне, 16 апреля, в день своего 50-летия, актер вызвал еще большее восхищение: теперь общий сброшенный Семчевым вес составляет 100 килограммов.
По признанию Александра, для похудения требовалось всего лишь взять себя в руки и начать заниматься собой. Тем более что врачи регулярно предупреждали почти 200-килограммового актера о том, какие проблемы со здоровьем ждут его в дальнейшем.
«Дело в правильном питании, - поделился секретом Семчев. - Просто надо было разозлиться, взять себя в руки и сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно. Не приведи Господь кому-нибудь так располнеть. Толстяки – несчастные люди. Их надо жалеть. Вы даже не представляете, какая нагрузка на организм – на ноги, печень, на всё! Я начал набирать вес примерно с 23 лет. Не знаю, может, произошёл какой-то сбой в организме. А потом всё накладывалось: наедал, заедал, переедал… В итоге в работе мой вес стал использоваться как фактура, появился комизм – ещё надо поискать такого толстяка в актёрской среде. Но всё это действует до поры до времени».
фото: Так актер выглядел раньше
Актер также отметил, что не только перешел на правильное питание, но и начал активно заниматься спортом, чтобы привести себя в нужную форму после похудения.
«Мне так намного комфортнее, - признался Александр. - Срывов не случается, ведь желудок уменьшился, булимические атаки закончились. Недавно пошел в фитнес-зал. Управляющий, мой знакомый, подсказывает упражнения. Чаще всего бегаю на дорожке, плаваю, а вместо железа предпочитаю эспандер. Правда, курить не бросил, но пытаюсь...»
Резкая потеря веса, как правило, приводит к тому, что на коже остаются растяжки, она перестает быть эластичной и висит на теле. Семчев отметил, что тоже столкнулся с этой проблемой и уже задумался о том, как ее решить.
«Кожа провисает, морда становится бульдожьей, - сетует актер. - Волей-неволей думаю о круговой подтяжке. Посмотрите, сколько мужиков колют ботокс, вживляют золотые нити и готовы согласиться даже на черта в ступе. Во всем нужна мера, стареть нужно умно. Время покажет, обращусь ли к хирургу. Зависит от спроса на работе, от женщин… Я бы, наверное, прожил и так. Надеюсь на регенерацию кожи: может, сама подтянется. Хотя уже запустил!»
Несмотря на кардинальные изменения во внешности, работы Александру больше предлагать не стали, однако его типаж в кино, несомненно, изменился: «Думаю, роли станут другими. Ведь меня использовали для улыбки, полнота добавляет комизма. Я всеядный, считаю, из любого говна легко создать приличную конфету».
Тем не менее, выбранная профессия не приносит Семчеву желаемого дохода, поэтому он вынужден рассчитывать свой бюджет и экономить: «Каждый месяц прикидываю, что необходимо, — продукты, бензин, Интернет, футболка, питьевая вода, желательно не из-под крана, иногда позволяю себе поездки. Также есть сбережения. Как без них? Профессия актера такова: нынче густо, а завтра пусто. Конечно, хотелось бы побольше денег... Но как? Открыть ресторан? С удовольствием кормил бы людей, но есть риски, необходимо все верно просчитывать. Написать книгу о диете? Вокруг полно худеющих, и не мое это».