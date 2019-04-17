Киану Ривз снялся для обложки глянца

Через месяц на российские экраны выйдет третья часть нашумевшего боевика «Джон Уик 3»
с Киану Ривзом
в главной роли. Голливудский актер, по обыкновению ведущий довольно замкнутый образ жизни и сторонящийся светских тусовок, очень редко соглашается на интервью или фотосъемку, однако изданию GQ удалось уговорить артиста сняться для обложки майского номера.
Стилисты выбрали для Киану костюмы Tom Ford, Saint Laurent, Brioni и других брендов. В черных очках актер позировал фотографу Дэниелу Джексону, решившему выполнить всю фотосессию в черно-белых тонах. Помимо участия в съемке, Ривз также ответил на несколько вопросов для журнала, рассказав, что готов сниматься в «Джоне Уике», «пока его носят ноги и зрители хотят его видеть
», потому что франшиза о наёмном убийце помогла ему посмотреть на боевики с другой стороны.
Кроме того, Киану признался, что ему очень нравится характер его героя, его борьба с самим собой.
«У него есть красивая, трагическая головоломка – две личности
, - рассказал актер. - Джон, который был женат, и Джон Уик, убийца. Джон хочет быть свободным. Но единственный способ, который он знает – через Джона Уика. И тот продолжает убивать людей и нарушать правила. А мы наблюдаем, как человек борется за свою жизнь и свою душу
».
По словам Ривза, раньше он не задумывался о том, что будет с его карьерой, и представить себе не мог, что в 54 года будет самостоятельно выполнять сложные трюки. Однако в 40 лет все изменилось, и он все чаще начал размышлять о своём будущем.
На своей страничке в Instagram журнал GQ также опубликовал беэкстейдж с фотосессии Киану Ривза: