Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Киану Ривз снялся для обложки глянца

17 апреля
2019 год

Лайфстайл >>
17 апреля 2019
Через месяц на российские экраны выйдет третья часть нашумевшего боевика «Джон Уик 3» с Киану Ривзом в главной роли. Голливудский актер, по обыкновению ведущий довольно замкнутый образ жизни и сторонящийся светских тусовок, очень редко соглашается на интервью или фотосъемку, однако изданию GQ удалось уговорить артиста сняться для обложки майского номера.

Киану Ривз снялся для обложки глянца

Стилисты выбрали для Киану костюмы Tom Ford, Saint Laurent, Brioni и других брендов. В черных очках актер позировал фотографу Дэниелу Джексону, решившему выполнить всю фотосессию в черно-белых тонах. Помимо участия в съемке, Ривз также ответил на несколько вопросов для журнала, рассказав, что готов сниматься в «Джоне Уике», «пока его носят ноги и зрители хотят его видеть», потому что франшиза о наёмном убийце помогла ему посмотреть на боевики с другой стороны.

Киану Ривз снялся для обложки глянца

Кроме того, Киану признался, что ему очень нравится характер его героя, его борьба с самим собой.

«У него есть красивая, трагическая головоломка – две личности, - рассказал актер. - Джон, который был женат, и Джон Уик, убийца. Джон хочет быть свободным. Но единственный способ, который он знает – через Джона Уика. И тот продолжает убивать людей и нарушать правила. А мы наблюдаем, как человек борется за свою жизнь и свою душу».

Киану Ривз снялся для обложки глянца

По словам Ривза, раньше он не задумывался о том, что будет с его карьерой, и представить себе не мог, что в 54 года будет самостоятельно выполнять сложные трюки. Однако в 40 лет все изменилось, и он все чаще начал размышлять о своём будущем.

На своей страничке в Instagram журнал GQ также опубликовал беэкстейдж с фотосессии Киану Ривза:

версия для печати
Ссылки по теме
«Работа заменила мне семью»: Киану Ривз рассказал, почему не хочет жениться
Киану Ривз пытается сбежать из Нью-Йорка
В четвёртой «Истории игрушек» появится персонаж с голосом Киану Ривза
Поиск по меткам
стиль
персоны
Киану Ривз
фильмы
Джон Уик 3

фотографии >>
Киану Ривз снялся для обложки глянца фотографии
Киану Ривз снялся для обложки глянца фотографии
Киану Ривз снялся для обложки глянца фотографии
Киану Ривз снялся для обложки глянца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Марк Гаврилов
Валерия Дмитриева
Ольга Жизнева
Анастасия Лукьянова
Леонид Мозговой
Елена Попова
Владимир Скворцов
Игорь Сыхра
Борис Щукин
Шон Бин
Дженнифер Гарнер
Кен Дукен
Руни Мара
Родди Пайпер
Оливия Хасси
Уильям Холден
все родившиеся 17 апреля >>

Афиша кино >>

Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
Гоген: В поисках утраченного рая
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Ограбление по Фрейду
боевик, криминальный фильм, триллер
Венгрия, 2018
После
мелодрама, экранизация, эротика
США, 2019
Проклятие плачущей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистый шпион
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2018
Апокалипсис сегодня
военный фильм, драма, приключения
США, 1979
Домовой
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Миа и белый лев
драма, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2018
Белый лебедь
биография, драма, спортивный фильм
Норвегия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен