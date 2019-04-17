«Я захотела его детей»: Ева Мендес о встрече с Райаном Гослингом

Американская актриса Ева Мендес
вышла замуж за секс-символа Голливуда Райана Гослинга
в 2011 году. Сейчас пара растит двух дочерей и не очень-то любит рассказывать о своей личной жизни, однако в недавнем интервью журналу Women's Health Мендес призналась, что она совсем не задумывалась о детях, пока не встретила будущего мужа.
«А потом случился Райан Гослинг
, - вспоминает актриса. - Я имею в виду, что я в него влюбилась. И я захотела... нет, не детей, а именно его детей
».
Супруги заранее договорились, что Ева возьмет на себя заботу о детях, в то время как Райан будет продолжать строить актерскую карьеру. Мендес констатирует, что с рождением дочек ее профессиональные амбиции угасли, и она решила полностью сосредоточиться на домашних делах, хотя это и отнимает очень много сил: «Мы только выбираемся из той стадии, когда пытаешься просто выжить. Я снова чувствую себя человеком»
.
Заботиться о двухлетней Аманде и четырехлетней Эсмеральде актрисе помогают бабушки детей и другие родственники: «У нас замечательная группа поддержки. Мама Райана, моя мама, наши с мужем сестры. Я бесконечно уважаю матерей и отцов-одиночек. Я выросла в неполной семье: несмотря на то, что я очень люблю своего папу, мама растила четверых детей одна
».
По словам Мендес, несмотря на все сложности материнство преподносит ей много приятных сюрпризов и по-настоящему прокачивает ее навыки: «Каждый день — это такой разносторонний опыт. Дети бросают вам вызов во многих отношениях. Но я ведь их мама, я должна подниматься и справляться, и, надеюсь, большую часть времени мне это удается. Но иногда это определенно сводит с ума
».