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Деми Мур выпускает мемуары: Вся правда о наркозависимости и отношениях с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером

18 апреля
2019 год

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18 апреля 2019
Почти 9 лет назад Деми Мур заключила договор с издательством HarperCollins на выпуск своей автобиографии. И вот, наконец-то, издательство объявило о скором выходе книги в свет. Предположительно, откровения Мур выйдут в сентябре 2019 года.

Деми Мур выпускает мемуары: Вся правда о наркозависимости и отношениях с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером
фото: Деми Мур и Эштон Катчер

Первоначально Деми планировала выпустить книгу в 2012 году, но развод с Эштоном Катчером перетасовал приоритеты актрисы, и отложенным мемуарам пришлось настояться. Зато тех пор прибавилась пара новых глав: актриса расскажет всю правду о крайне непростых отношениях со своей матерью, а так же о трёх своих браках: с музыкантом Фредди Муром и актёрами Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером.

Деми Мур выпускает мемуары: Вся правда о наркозависимости и отношениях с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером
фото: Деми Мур и Фредди Мур

Помимо матримониальных откровений Деми есть что рассказать о своём мятежном отрочестве - в 1980-х Деми лечилась от наркозависимости, а после развода с Катчером угодила в реабилитацию с целым букетом душевных и физических проблем.

Деми Мур выпускает мемуары: Вся правда о наркозависимости и отношениях с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером
фото: Деми Мур и Брюс Уиллис

«Поклонники узнают о трудном прошлом Мур. На протяжении всего её пути к мировой славе и в самые ключевые моменты жизни Мур боролась с зависимостью, решала проблемы с фигурой и страдала от детской травмы. Даже несмотря на свою успешную карьеру, звездный статус и большую семью. В этой предельно откровенной книге она рассказывает всё о своей карьере и личной жизни. Читатели будут удивлены и одновременно вдохновлены этой историей», - гласит аннотация.
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Деми Мур выпускает мемуары: Вся правда о наркозависимости и отношениях с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером фотографии
Деми Мур выпускает мемуары: Вся правда о наркозависимости и отношениях с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером фотографии
Деми Мур выпускает мемуары: Вся правда о наркозависимости и отношениях с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером фотографии
Деми Мур выпускает мемуары: Вся правда о наркозависимости и отношениях с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером фотографии
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