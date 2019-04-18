«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки»

18 апреля на видеосервисе Start
вышел финальный эпизод первого сезона сериала Константина Богомолова «Содержанки»
, констатирующего полное духовное разложение в среде московского бомонда. Одну из главных ролей в сериале исполнила супруга Константина Эрнста
, актриса Софья Эрнст
. В интервью порталу «Афиша Daily»
Софья рассказала о сотрудничестве с Константином Богомоловым, об актерской трактовке персонажа и о том, какие всё-таки люди странные.
О реакции зрителей на сериал
«Мне пишут всякие люди, которые меня не знают, какие‑то не очень хорошие вещи, ассоциируя меня с моим персонажем. Да, они говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная. Люди, которые меня знают, наоборот говорят: «Господи, как это можешь быть ты!» И еще удивляюсь, что смотрят люди, про которых я никогда не думала, что будут смотреть. Вот это для меня самый большой и приятный сюрприз. Например, моя бабушка».
О трактовке персонажа
«Какая для меня Даша — это теперь уже не имеет никакого значения! Моя работа — сыграть персонажа. Я её сделала. Думать о ней — это к зрителям.
Когда я разбираю роль, я не говорю, что я согласна или не согласна с этим человеком. Ты не можешь быть судьей: тебе, наоборот, нужно быть психоаналитиком. Тебе нужно понять мотивы этого человека, и почему он это делает.
Как актер ты разбираешься не с моралью — ты разбираешься с человеком. Что с ним происходит. И я занималась конкретно этим человеком. Я не могу судить Дашу, это как будто бы даже не этично. Вот доктор, он же не стал бы судить своего пациента? Такая же связь у меня как у актрисы с моими персонажами».
О важности похвалы
«Мне нравится, когда люди говорят хорошее. Они же могли бы и не говорить, а они говорят. Я вообще очень люблю, когда кто‑то подходит и говорит, что был на спектакле. Ты же стараешься и даже страдаешь в какие‑то моменты. Если тебя оценили, похвалили, то это дает столько силы, энергии и вдохновения! В общем, хвалите артистов, им это очень нужно! Не ругайте, но хвалите обязательно!»
О примерах для подражания
«Повторять за актрисами — дело неблагодарное: когда я пробую повторить за кем‑то, получается дико глупо. Но я фанатка Джулианны Мур: она может быть очень трагичной, но в это же время трогательной и смешной. Ее персонаж из «Магнолии» в сцене, где она покупает лекарства в аптеке, — мне кажется, что это какой‑то актерский предел.
Я люблю певиц, их живые выступления. Чтобы держать такое большое количество людей, нужно всего столько продумать, а чем больше продумано, тем больше почва для импровизации. И все самые классные певицы, которые делают самые классные шоу, они еще все немного бесстыжие».