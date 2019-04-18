Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки»

18 апреля
2019 год

Лайфстайл >>
18 апреля 2019
18 апреля на видеосервисе Start вышел финальный эпизод первого сезона сериала Константина Богомолова «Содержанки», констатирующего полное духовное разложение в среде московского бомонда. Одну из главных ролей в сериале исполнила супруга Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст. В интервью порталу «Афиша Daily» Софья рассказала о сотрудничестве с Константином Богомоловым, об актерской трактовке персонажа и о том, какие всё-таки люди странные.

«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки»

О реакции зрителей на сериал

«Мне пишут всякие люди, которые меня не знают, какие‑то не очень хорошие вещи, ассоциируя меня с моим персонажем. Да, они говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная. Люди, которые меня знают, наоборот говорят: «Господи, как это можешь быть ты!» И еще удивляюсь, что смотрят люди, про которых я никогда не думала, что будут смотреть. Вот это для меня самый большой и приятный сюрприз. Например, моя бабушка».

О трактовке персонажа

«Какая для меня Даша — это теперь уже не имеет никакого значения! Моя работа — сыграть персонажа. Я её сделала. Думать о ней — это к зрителям.
Когда я разбираю роль, я не говорю, что я согласна или не согласна с этим человеком. Ты не можешь быть судьей: тебе, наоборот, нужно быть психоаналитиком. Тебе нужно понять мотивы этого человека, и почему он это делает.
Как актер ты разбираешься не с моралью — ты разбираешься с человеком. Что с ним происходит. И я занималась конкретно этим человеком. Я не могу судить Дашу, это как будто бы даже не этично. Вот доктор, он же не стал бы судить своего пациента? Такая же связь у меня как у актрисы с моими персонажами».

«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки»

О важности похвалы

«Мне нравится, когда люди говорят хорошее. Они же могли бы и не говорить, а они говорят. Я вообще очень люблю, когда кто‑то подходит и говорит, что был на спектакле. Ты же стараешься и даже страдаешь в какие‑то моменты. Если тебя оценили, похвалили, то это дает столько силы, энергии и вдохновения! В общем, хвалите артистов, им это очень нужно! Не ругайте, но хвалите обязательно!»

О примерах для подражания

«Повторять за актрисами — дело неблагодарное: когда я пробую повторить за кем‑то, получается дико глупо. Но я фанатка Джулианны Мур: она может быть очень трагичной, но в это же время трогательной и смешной. Ее персонаж из «Магнолии» в сцене, где она покупает лекарства в аптеке, — мне кажется, что это какой‑то актерский предел.

«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки»

Я люблю певиц, их живые выступления. Чтобы держать такое большое количество людей, нужно всего столько продумать, а чем больше продумано, тем больше почва для импровизации. И все самые классные певицы, которые делают самые классные шоу, они еще все немного бесстыжие».
версия для печати
Ссылки по теме
Сериал «Содержанки» продлен на второй сезон

«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем

«Эти люди сократили жизнь моего мужа»: Марина Зудина об украденных деньгах Табакова

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Софья Эрнст
персоны
Константин БогомоловСофья ЗаикаКонстантин Эрнст
фильмы
Содержанки

фотографии >>
«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки» фотографии
«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки» фотографии
«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки» фотографии
«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Лада Негруль
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Нина Тер-Осипян
Ирина Феофанова
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Мария Томашова
Антонио Фагундес
Америка Феррера
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Гоген: В поисках утраченного рая
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Ограбление по Фрейду
боевик, криминальный фильм, триллер
Венгрия, 2018
После
мелодрама, экранизация, эротика
США, 2019
Проклятие плачущей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистый шпион
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2018
Апокалипсис сегодня
военный фильм, драма, приключения
США, 1979
Домовой
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Миа и белый лев
драма, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2018
Белый лебедь
биография, драма, спортивный фильм
Норвегия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен