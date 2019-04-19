Шарлиз Терон объяснила, почему называет сына дочерью

Шарлиз Терон
воспитывает двоих приемных детей – сына Джексона и дочь Августу. Однако сама актриса утверждает, что у нее две дочери. Прошлой осенью в одном из интервью Шарлиз впервые назвала Джексона девочкой
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«Я смотрю на двух моих красивых девочек и, как и любая другая мать, переживаю за них. Я хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности и могли самовыражаться, хочу защитить их. Вне всякого сомнения, я готова убить за них»
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В сети все чаще появляются фотографии Терон с детьми, где Джексон выглядит как девочка. Актриса разрешает сыну одеваться в платья, носить косички, розовые сумочки и заколки. В недавнем интервью она объяснила, почему поощряет его желания.
«Она (Джексон) посмотрела на меня, когда ей было всего три года, и сказала: «Я не мальчик!». Вот и все, теперь у меня есть две прекрасные дочери, которых я буду оберегать, как любой нормальный родитель. Они родились такими, какие есть, и сами решат, кем хотят быть. Моя обязанность в этом случае - только любить их и следить за тем, чтобы у них все было хорошо»
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