Настасья Самбурская решила приостановить актерскую карьеру

Настасья Самбурская
в Инстаграме сообщила неожиданную новость
– она уволилась из Московского драматического театра на Малой Бронной, где служила 11 лет. Более того, актриса планирует серьезно заняться музыкой.
«Здравствуйте. У меня небольшое объявление. Я приняли решение уйти из театра на Малой Бронной, в котором я работала с 2008 года. Мне не удалось реализовать свой творческий потенциал в стенах этого театра. До конца сезона я играю. То есть вы можете прийти, посмотреть спектакли с моим участием. Возможно, что вы меня уже не увидите на сцене в качестве актрисы, но вероятнее всего увидите в качестве певицы, так как я решила сделать на это ставку и развивать это свое начинание»
, - написала Самбурская.
Первые шаги в карьере певицы Настасья сделала в 2016 году. Она стала активно развиваться в довольно необычном направлении – шансон. А в январе этого года у Самбурской состоялся первый сольный концерт.