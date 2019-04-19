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Настасья Самбурская решила приостановить актерскую карьеру

19 апреля
2019 год

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19 апреля 2019
Настасья Самбурская в Инстаграме сообщила неожиданную новость – она уволилась из Московского драматического театра на Малой Бронной, где служила 11 лет. Более того, актриса планирует серьезно заняться музыкой.

Настасья Самбурская решила приостановить актерскую карьеру

«Здравствуйте. У меня небольшое объявление. Я приняли решение уйти из театра на Малой Бронной, в котором я работала с 2008 года. Мне не удалось реализовать свой творческий потенциал в стенах этого театра. До конца сезона я играю. То есть вы можете прийти, посмотреть спектакли с моим участием. Возможно, что вы меня уже не увидите на сцене в качестве актрисы, но вероятнее всего увидите в качестве певицы, так как я решила сделать на это ставку и развивать это свое начинание», - написала Самбурская.

Первые шаги в карьере певицы Настасья сделала в 2016 году. Она стала активно развиваться в довольно необычном направлении – шансон. А в январе этого года у Самбурской состоялся первый сольный концерт.

Настасья Самбурская решила приостановить актерскую карьеру
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Настасья Самбурская решила приостановить актерскую карьеру фотографии
Настасья Самбурская решила приостановить актерскую карьеру фотографии
Настасья Самбурская решила приостановить актерскую карьеру фотографии
Настасья Самбурская решила приостановить актерскую карьеру фотографии
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