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Стала известна причина смерти Ирины Цывиной

19 апреля
2019 год

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19 апреля 2019
Вчера ночью вдова Евгения ЕвстигнееваИрина Цывина – была найдена мертвой в своей квартире. 55-летняя актриса известна по таким сериалам, как «Кадетство», «Полицейский с Рублевки», «Папины дочки» и другие. По словам друзей актрисы, эта новость стала для них шоком, так как неделю назад Ирина еще выступала на сцене.

Стала известна причина смерти Ирины Цывиной

«Это произошло абсолютно неожиданно, мы сами не ожидали. Объяснений этому не можем найти, она была в полном порядке, абсолютно здорова, ничто не предвещало беды», - сказала Ксения Хаирова.

Близкая подруга актрисы Юлия Лешковцева сообщила, что причиной смерти Цывиной стала кардиомиопатия. А сын Ирины, Евгений Благонравов, в эфире программы «Прямой эфир» сказал, что, согласно заключению врачей, актриса скончалась от инфаркта. Однако точную причину смерти можно будет озвучить лишь после вскрытия.

Ирина Цывина жаждала работать, сниматься, но предложений ей не поступало. Подруги актрисы отметили, что в последнее время она чувствовала себя одиноко. Она даже подумывала об уходе в монастырь.
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фильмы
Кадетство. 1 сезонПапины дочкиПолицейский с Рублёвки

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Стала известна причина смерти Ирины Цывиной фотографии
Стала известна причина смерти Ирины Цывиной фотографии
Стала известна причина смерти Ирины Цывиной фотографии
Стала известна причина смерти Ирины Цывиной фотографии
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17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

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