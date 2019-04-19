Стала известна причина смерти Ирины Цывиной

Вчера ночью вдова Евгения Евстигнеева
– Ирина Цывина
– была найдена мертвой в своей квартире. 55-летняя актриса известна по таким сериалам, как «Кадетство»
, «Полицейский с Рублевки»
, «Папины дочки»
и другие. По словам друзей актрисы, эта новость стала для них шоком, так как неделю назад Ирина еще выступала на сцене.
«Это произошло абсолютно неожиданно, мы сами не ожидали. Объяснений этому не можем найти, она была в полном порядке, абсолютно здорова, ничто не предвещало беды»
, - сказала Ксения Хаирова
.
Близкая подруга актрисы Юлия Лешковцева сообщила, что причиной смерти Цывиной стала кардиомиопатия. А сын Ирины, Евгений Благонравов
, в эфире программы «Прямой эфир» сказал, что, согласно заключению врачей, актриса скончалась от инфаркта. Однако точную причину смерти можно будет озвучить лишь после вскрытия.
Ирина Цывина жаждала работать, сниматься, но предложений ей не поступало. Подруги актрисы отметили, что в последнее время она чувствовала себя одиноко. Она даже подумывала об уходе в монастырь.