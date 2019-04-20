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«Книгу пишешь ту, которую сам хочешь прочитать»: Иван Охлобыстин выпустил новый роман

20 апреля
2019 год

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20 апреля 2019
На днях актёр, экс-священник и автор более десятка литературных произведений Иван Охлобыстин презентовал в Московском доме Книги на Арбате свой новый роман «Улисс». Более 200 человек, явившихся на встречу с Охлобыстиным, услышали следующее описание романа:

«Книгу пишешь ту, которую сам хочешь прочитать»: Иван Охлобыстин выпустил новый роман

«Книгу пишешь ту, которую сам хочешь прочитать. Я слежу за книжным рынком, много читаю. И мне уже давно не хватало материала о возвышенной любви на самом серьёзном отрезке времени, когда человек стоит перед лицом всей своей жизни, о его «последнем шансе». И вот я её написал, погрузив героев в эстетику поздней осени и зомби-апокалипсиса дачных участков, к которым так тянет русского человека. А потом отложил, ибо понял, что ничего более скучного в жизни я не писал и не читал. Я до такой степени пытался избавиться от лишнего, что избавился от всего, и это получилась совершенно стерильная история. Через 2 месяца я понял, что нужно внести элемент свойственной мне даже в обыденной жизни фантасмагоричности. Я дал героям еще один шанс, чего не может быть в реальной жизни, но художественная литература расширяет возможности, и всё стало на свои места».
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«Книгу пишешь ту, которую сам хочешь прочитать»: Иван Охлобыстин выпустил новый роман фотографии
«Книгу пишешь ту, которую сам хочешь прочитать»: Иван Охлобыстин выпустил новый роман фотографии
«Книгу пишешь ту, которую сам хочешь прочитать»: Иван Охлобыстин выпустил новый роман фотографии
«Книгу пишешь ту, которую сам хочешь прочитать»: Иван Охлобыстин выпустил новый роман фотографии
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