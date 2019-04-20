ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус

18 апреля в московском кинотеатре «Россия» состоялась торжественная церемония открытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Традиционно проходивший в начале лета фестиваль перенесли на апрель в прошлом году из-за чемпионата мира по футболу. Решение не возвращаться к прежнему графику было принято по соображениям посещаемости - летом добрая половина потенциальных гостей фестиваля разъезжается кто куда.
Еще одной традицией пришлось пренебречь в этом году - Никита Михалков, ежегодно приветствующий гостей фестиваля распахнутыми объятиями, вынужден был пропустить выход на красную дорожку из-за двух операций на бедре.
Ну а на красной дорожке царил траур: прекрасные дамы, среди которых были Ирина Апексимова, Надежда и Анна Михалковы, Ксения Алфёрова и Вера Алентова, предпочли в этот прохладный вечер облачиться в чёрное.