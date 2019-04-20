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ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус

20 апреля
2019 год

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20 апреля 2019
18 апреля в московском кинотеатре «Россия» состоялась торжественная церемония открытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Традиционно проходивший в начале лета фестиваль перенесли на апрель в прошлом году из-за чемпионата мира по футболу. Решение не возвращаться к прежнему графику было принято по соображениям посещаемости - летом добрая половина потенциальных гостей фестиваля разъезжается кто куда.
Еще одной традицией пришлось пренебречь в этом году - Никита Михалков, ежегодно приветствующий гостей фестиваля распахнутыми объятиями, вынужден был пропустить выход на красную дорожку из-за двух операций на бедре.
Ну а на красной дорожке царил траур: прекрасные дамы, среди которых были Ирина Апексимова, Надежда и Анна Михалковы, Ксения Алфёрова и Вера Алентова, предпочли в этот прохладный вечер облачиться в чёрное.

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Марина Александрова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Ирина Апексимова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Анна и Надежда Михалковы

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Анна Чурина

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Алиса Хазанова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Ирина Безрукова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Елизавета Боярская

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Вера Алентова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Маруся Фомина

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Рената Пиотровски

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Екатерина Вуличенко

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Татьяна Михалкова

На контрасте с людьми в чёрном выступили Екатерина Климова, Кристина Асмус, Ольга Кабо и Любовь Толкалина.

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Ирина Гринёва

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Кристина Асмус

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Иван Твердовский и Анна Слю

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Ольга Кабо

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Валерия Ланская

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Анна Горшкова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Екатерина Климова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Любовь Толкалина с дочерью

В этот классический спор вяло вступили Анастасия Макеева, Мария Кожевникова и Александр Кузнецов.

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Мария Кожевникова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Александр Кузнецов

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Александр и Екатерина Стриженовы

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Елена Захарова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Анастасия Макеева

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Ян Гэ

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Анна Хилькевич

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Наталья Бардо

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Константин Крюков с супругой

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Эммануил Виторган с супругой

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Сергей Гармаш

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Юлия Меньшова

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Игорь Петренко с женой

ММКФ-2019: Елизавета Боярская, Ирина Апексимова и Кристина Асмус
фото: Борис Щербаков с супругой
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