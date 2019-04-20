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Алёна Яковлева рассказала об изнасиловании

20 апреля
2019 год

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20 апреля 2019
Актриса Алёна Яковлева стала героиней очередного выпуска программы «Секрет на миллион», в котором поделилась историей о пережитом в молодости изнасиловании.

Алёна Яковлева рассказала об изнасиловании

Инцидент произошел много лет назад. Актриса поймала «попутку», чтобы добраться до станции метро «Аэропорт». В машине находились двое мужчин, чьи любезные манеры не насторожили Алёну. Но когда актриса поняла, что её везут в неизвестном ей направлении, было уже поздно. Алёна не стала оказывать сопротивление или кричать. Так как она в итоге оказалась в тёмном лесу с двумя незнакомцами, Алёна рассудила, что сопротивление только раззадорит мужчин. «Всё, что им было нужно сделать со мной, они сделали»,- заключила Яковлева.Несмотря на весь кошмар произошедшего актриса рада тому, что, по крайней мере, осталась жива.
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Алёна Яковлева рассказала об изнасиловании фотографии
Алёна Яковлева рассказала об изнасиловании фотографии
Алёна Яковлева рассказала об изнасиловании фотографии
Алёна Яковлева рассказала об изнасиловании фотографии
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