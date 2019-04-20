Алёна Яковлева рассказала об изнасиловании

Актриса Алёна Яковлева
стала героиней очередного выпуска программы «Секрет на миллион», в котором поделилась историей о пережитом в молодости изнасиловании.
Инцидент произошел много лет назад. Актриса поймала «попутку», чтобы добраться до станции метро «Аэропорт». В машине находились двое мужчин, чьи любезные манеры не насторожили Алёну. Но когда актриса поняла, что её везут в неизвестном ей направлении, было уже поздно. Алёна не стала оказывать сопротивление или кричать. Так как она в итоге оказалась в тёмном лесу с двумя незнакомцами, Алёна рассудила, что сопротивление только раззадорит мужчин. «Всё, что им было нужно сделать со мной, они сделали»
,- заключила Яковлева.Несмотря на весь кошмар произошедшего актриса рада тому, что, по крайней мере, осталась жива.