Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская

19 апреля на 90-м этаже башни «Федерация» в деловом центре Москва-Сити в рамках 41-го ММКФ прошла ставшая уже традиционной «Белая вечеринка» и вручение премии «Аванс», чествующей лучших молодых актёров. Впервые за свою восьмилетнюю историю награда была вручена под новым брендом журнала «КиноРепортёр», созданного на базе российской версии The Hollywood Reporter. По традиции, все участники и гости были одеты в белоснежные наряды.
фото: Ангелина Стречина
фото: Александр Кузнецов
Обладателями награды, выполненной в виде хрустальной звезды, в этом году стали Александр Кузнецов и Ангелина Стречина. Премию молодым талантам вручила главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.