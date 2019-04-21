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Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская

21 апреля
2019 год

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21 апреля 2019
19 апреля на 90-м этаже башни «Федерация» в деловом центре Москва-Сити в рамках 41-го ММКФ прошла ставшая уже традиционной «Белая вечеринка» и вручение премии «Аванс», чествующей лучших молодых актёров. Впервые за свою восьмилетнюю историю награда была вручена под новым брендом журнала «КиноРепортёр», созданного на базе российской версии The Hollywood Reporter. По традиции, все участники и гости были одеты в белоснежные наряды.

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ангелина Стречина

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Александр Кузнецов

Обладателями награды, выполненной в виде хрустальной звезды, в этом году стали Александр Кузнецов и Ангелина Стречина. Премию молодым талантам вручила главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Мария Лемешева

Именитых гостей на вечеринке собралось, кажется, больше, чем на открытии самого фестиваля: Ингрид Олеринская, Ольга Бузова, Ирина Безрукова, Екатерина Гусева, Мария Кожевникова, Алена Хмельницкая и все-все-все исправно соблюли дресс-код. Кроме, разве что, почетного члена жюри, южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука.

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Александр Олешко

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ингрид Олеринская

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Алика Смехова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Эвелина Блёданс

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Валерия Ланская

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ирина Лачина

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Александра и Екатерина Стриженовы

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Юлия Хлынина

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Алёна Хмельницкая

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Кристина Асмус

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Мария Кожевникова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Анна Старшенбаум

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ирина Безрукова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Елена Захарова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ирина Гринёва

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Наталья Кудряшова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ким Ки Дук

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Анна Чурина

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Анна Горшкова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Елена Панова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Андрей Гайдулян с супругой

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Екатерина Архарова с мужем

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Юрий Николаев

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ольга Бузова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Катерина Шпица

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Анфиса Черных

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Сергей Лавыгин с женой

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Алексей Кравченко с супругой

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Роман Курцын

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Юлия и Полина Ауг

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ангелина Стречина

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Светлана Камынина

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Анатолий Руденко со спутницей

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Елена Ханга

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Екатерина Гусева

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Владимир Селиванов

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Дарья Екамасова

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Владимир Мишуков

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Никита Тарасов с женой

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Антон Богданов

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Наталья Меркулова и Алексей Чупов

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Александр Кузнецов

Белая гвардия: Ольга Бузова, Екатерина Гусева и Ингрид Олеринская
фото: Ирина Безрукова
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