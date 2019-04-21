Невозможное возможно: Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины

21 апреля прошел второй тур голосования на выборах президента Украины, в который вышли действующий президент Пётр Порошенко
и комедийный актёр Владимир Зеленский
. По предварительным данным национального экзит-полла, посчитанным в 18:00, за Зеленского отдали голоса 73,2% избирателей; его соперник Петр Порошенко получил 25,3% голосов. Явка на выборах по предварительным данным составила 62,83% (в первом туре - 63%). По сообщениям ЦИК, зафиксировано незначительное количество нарушений во время проведения выборов - в полицию поступило не больше тысячи сообщений о нарушениях (незаконная агитация, порча бюллетеней, подкуп избирателей). По обнаруженным фактам было открыто 15 уголовных дел.
Пётр Порошенко уже признал поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой, заявив, что принимает решение большинства украинцев, но из политики уходить не собирается.
В первые дни президенства Зеленский планирует провести кадровые перестановки в исполнительной власти. Что касается отношений с Россией, то у будущего президента в приоритете возврат домой задержанных в Керченском проливе моряков.