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Невозможное возможно: Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины

21 апреля
2019 год

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21 апреля 2019
21 апреля прошел второй тур голосования на выборах президента Украины, в который вышли действующий президент Пётр Порошенко и комедийный актёр Владимир Зеленский. По предварительным данным национального экзит-полла, посчитанным в 18:00, за Зеленского отдали голоса 73,2% избирателей; его соперник Петр Порошенко получил 25,3% голосов. Явка на выборах по предварительным данным составила 62,83% (в первом туре - 63%). По сообщениям ЦИК, зафиксировано незначительное количество нарушений во время проведения выборов - в полицию поступило не больше тысячи сообщений о нарушениях (незаконная агитация, порча бюллетеней, подкуп избирателей). По обнаруженным фактам было открыто 15 уголовных дел.

Невозможное возможно: Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины

Пётр Порошенко уже признал поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой, заявив, что принимает решение большинства украинцев, но из политики уходить не собирается.
В первые дни президенства Зеленский планирует провести кадровые перестановки в исполнительной власти. Что касается отношений с Россией, то у будущего президента в приоритете возврат домой задержанных в Керченском проливе моряков.
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Невозможное возможно: Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины фотографии
Невозможное возможно: Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины фотографии
Невозможное возможно: Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины фотографии
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