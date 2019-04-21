Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анна Хилькевич стала ведущей кулинарного шоу

21 апреля
2019 год

Лайфстайл >>
21 апреля 2019
5 месяцев назад телеведущая канала «Пятница!» Регина Тодоренко впервые стала мамой, что навело её на мысль о необходимости создания первого в России шоу для мам «Регина +1». Звезда «Орла и решки» возьмет на себя смелость ответить на волнующие мам вопросы о здоровье маленьких детей, правильном питании и развитии. А также расскажет об интересных местах для времяпрепровождения с детьми.

Анна Хилькевич стала ведущей кулинарного шоу

А поможет Регине мать двух дочерей Анна Хилькевич, у которой будет собственная кулинарная рубрика. Анна обещает поделиться с родителями советами по приготовлению еды для детей.

«Для меня опыт работы ведущей — новый опыт. Я рада этому событию! Люблю проводить время на кухне. Здесь я делюсь частичкой своей жизни и своими кулинарными лайфхаками. Специально для шоу я научилась сервировать «по-детски» — это одна из фишек моей рубрики. Обязательно смотрите, потому что это не только полезно, красиво и вкусно, но ещё и весело», — рассказала актриса.
версия для печати
Ссылки по теме
Анна Хилькевич рассказала о психологической травме после рождения первого ребёнка

Анна Хилькевич высмеяла недоброжелателей в сети
Поиск по меткам
твтелешоу
персоны
Анна Хилькевич

фотографии >>
Анна Хилькевич стала ведущей кулинарного шоу фотографии
Анна Хилькевич стала ведущей кулинарного шоу фотографии
Анна Хилькевич стала ведущей кулинарного шоу фотографии
Анна Хилькевич стала ведущей кулинарного шоу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Илона Бальсите
Ольга Гаспарова
Нурмухан Жантурин
Ольга Конская
Римас Моркунас
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Александр Эрлих
Джозеф Боттомс
Шерил Ли
Крис Мейкпис
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Херд
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Тайна Карлоса Кастанеды
биография
Россия, 2019
Бладфест
комедия, фильм ужасов
США, 2018
Варавва
драма, исторический фильм
Россия, 2019
Злой дух
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Игры разумов
биография, драма, мистика, экранизация
Ирландия, США, 2018
Пираньи Неаполя
драма
Италия, 2019
Последствия
военный фильм
Великобритания, Германия, США, 2019
Синонимы
драма, трагикомедия
Германия, Израиль, Франция, 2019
Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен