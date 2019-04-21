Анна Хилькевич стала ведущей кулинарного шоу

5 месяцев назад телеведущая канала «Пятница!» Регина Тодоренко
впервые стала мамой, что навело её на мысль о необходимости создания первого в России шоу для мам «Регина +1». Звезда «Орла и решки» возьмет на себя смелость ответить на волнующие мам вопросы о здоровье маленьких детей, правильном питании и развитии. А также расскажет об интересных местах для времяпрепровождения с детьми.
А поможет Регине мать двух дочерей Анна Хилькевич
, у которой будет собственная кулинарная рубрика. Анна обещает поделиться с родителями советами по приготовлению еды для детей.
«Для меня опыт работы ведущей — новый опыт. Я рада этому событию! Люблю проводить время на кухне. Здесь я делюсь частичкой своей жизни и своими кулинарными лайфхаками. Специально для шоу я научилась сервировать «по-детски» — это одна из фишек моей рубрики. Обязательно смотрите, потому что это не только полезно, красиво и вкусно, но ещё и весело»
, — рассказала актриса.