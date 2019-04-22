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Елена Подкаминская рассказала о разводе с первым мужем и о соперничестве дочерей

22 апреля
2019 год

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22 апреля 2019
Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская побеседовала с Региной Тодоренко в новом выпуске её YouTube-шоу «Пятница с Региной», где рассказала о сложных отношениях с бывшим супругом, о детях и домашних родах.

Елена Подкаминская рассказала о разводе с первым мужем и о соперничестве дочерей

В 2015 году Елена Подкаминская развелась со своим первым мужем Александром Пляцевым. Супруги прожили вместе 10 лет. По словам актрисы, причиной развода стала постоянная ревность со стороны мужа. Ради дочери Полины Елена и Александр пытались сохранить дружеские отношения, однако получилось это у них не сразу.

«Я горжусь, что мы пережили все так, что мы абсолютно сейчас родные люди. Мы друзья. Здесь вопрос: тебе куда хочется двигаться? В ненависть? В разбор имущества? В потерю твоего собственного равновесия. И главное: ну ладно ты мучаешься, страдаешь, но это еще и судьба твоего ребенка, вопрос любви к нему. Тебе что важно? Вопросы эго или будущее твоего ребенка», - призналась актриса.

Актриса и ее бывший супруг не раз пытались спасти брак, но не удалось. Правда, в один сложный момент, когда пара оказалась на грани развода, им помог отец Елены.

«Честно хочу сказать, есть человек, который невероятный. Это мой папа. Я никогда не была ни у какого психолога. Он разговаривал с каждым из нас и вместе. Цель была одна - Полина».

Елена Подкаминская рассказала о разводе с первым мужем и о соперничестве дочерей

Младшую дочь Еву актриса решила рожать в домашних условиях, в бассейне. В интервью Елена рассказала, как это было.

«Мне было два раза очень больно, но я прожила это, продышала. Бассейн, вода... Вместе хотелось это как-то прожить с мужем. Смешно то, что я не понимала, почему считают, что в воде легче. В воде мне было не легче. В общем, так «хорошо» было в один момент. Я привстала, а тут Ева так хорошо пискнула. И вот в это время я держала мужа, а он - меня. Уже нельзя было нырять с ребенком. Я кусала... Как я не прокусила мужа, я не знаю, но я прокусила бассейн. Как я это сделала, я не знаю. Но мы рожали дома, а там соседи, опять же. Одним словом, это было очень романтично. Мне дали Еву, а муж с тазиком огромным выгребал все это, бегал», - поделилась Подкаминская.

Кстати, дочь актрисы от первого брака, Полина, долго не могла принять маленькую сестру в семью. Девочке не хватало внимания, поэтому она сильно ревновала маму к Еве. Однако Елене все-таки удалось все уладить.

«Мы очень много готовили ее к появлению сестры. Сначала было сложно. Год мы вообще не спали. Полина приходит и говорит, что ей не спится, а я в это время кормлю Еву грудью. Потом Полина тоже ложится на меня. Пережили мы многое. Было сложно. Нужно было ей объяснить, что сейчас есть маленькая, и ей тоже нужно внимание. Они всегда в соревновании, кто первый на меня обрушится. Полина мне иногда говорит: «Мама, ну, когда она уже вырастет?». И мы с ней договорились, что она не должна соревноваться за мое внимание. Нужно действовать на позитив».
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Елена Подкаминская рассказала о разводе с первым мужем и о соперничестве дочерей фотографии
Елена Подкаминская рассказала о разводе с первым мужем и о соперничестве дочерей фотографии
Елена Подкаминская рассказала о разводе с первым мужем и о соперничестве дочерей фотографии
Елена Подкаминская рассказала о разводе с первым мужем и о соперничестве дочерей фотографии
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