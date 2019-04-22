57-летний Тимур Бекмамбетов женился

В феврале стало известно, что режиссер Тимур Бекмамбетов
уже год состоит в отношениях с помощницей президента Татарстана Наталией Фишман
. А на днях стало известно, что Тимур и Наталия сыграли свадьбу. В одной из соцсетей молодая жена режиссера уже поменяла фамилию на двойную – Фишман-Бекмамбетова.
Церемония состоялась в казанском отделе ЗАГС.
«Торжественная церемония бракосочетания состоялась сегодня утром. Мероприятие прошло в близком кругу»
, - сообщили в пресс-службе Фишман.
Отпраздновали свадьбу молодожены, устроив пикник на набережной озера Кабан. Среди гостей были не только друзья и родственники пары, но и высокопоставленные лица.