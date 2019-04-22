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57-летний Тимур Бекмамбетов женился

22 апреля
2019 год

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22 апреля 2019
В феврале стало известно, что режиссер Тимур Бекмамбетов уже год состоит в отношениях с помощницей президента Татарстана Наталией Фишман. А на днях стало известно, что Тимур и Наталия сыграли свадьбу. В одной из соцсетей молодая жена режиссера уже поменяла фамилию на двойную – Фишман-Бекмамбетова.

57-летний Тимур Бекмамбетов женился

Церемония состоялась в казанском отделе ЗАГС.

«Торжественная церемония бракосочетания состоялась сегодня утром. Мероприятие прошло в близком кругу», - сообщили в пресс-службе Фишман.

57-летний Тимур Бекмамбетов женился

Отпраздновали свадьбу молодожены, устроив пикник на набережной озера Кабан. Среди гостей были не только друзья и родственники пары, но и высокопоставленные лица.
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Тимур Бекмамбетов

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57-летний Тимур Бекмамбетов женился фотографии
57-летний Тимур Бекмамбетов женился фотографии
57-летний Тимур Бекмамбетов женился фотографии
57-летний Тимур Бекмамбетов женился фотографии
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